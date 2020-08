A Cassano delle Murge appuntamento con "AUTOPRODUZIONE E SALUTE": laboratori pratici di sapone, dentifricio, oleolito, collutorio e cosmetica

Continuano gli appuntamenti dei venerdì estivi offerti dall'Associazione Poliedrika APS e patrocinati dal Comune di Cassano delle Murge con la rassegna dal titolo “Agorà: Incontri, dialoghi, cultura".

L'ultimo incontro, venerdì 31 luglio, “Storia del Teatro Antico e Medioevale”, condotto da Lorena Liberatore, dott.ssa in Filologia moderna e Scienze dello Spettacolo, che ci ha guidato in un percorso dalle origini del teatro ai giorni nostri e dell'Arte come necessità per l'essere umano, da sempre.

L'appuntamento per questo venerdì, 07 Agosto, con "AUTOPRODUZIONE E SALUTE": laboratori pratici di sapone, dentifricio, oleolito, collutorio e cosmetica.

Tenuto dalla dott.ssa in " Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali" Rosanna Passavanti, il laboratorio si occuperà dell'autosufficienza, oggi diventata oltre che una necessità per portafogli e salute, un dovere se si decide di coniugare risparmio-salute ed ambiente. Utilizzando semplici materiali e attrezzature presenti in ogni abitazione, dimostreremo praticamente la preparazione e l'utilizzo dei principali prodotti quali:



- Tisane stagionali, proprietà officinali delle erbe

- Saponi " home made"

- Oleoliti

- Colluttorio

- Dentifricio

L'incontro si terrà sempre presso la Biblioteca Comunale "Armando Perotti" di Cassano delle Murge dalle ore 17,15 alle 19,15

I successivi appuntamenti:

14/08 - “FERRAGOSTO SOTTO LE STELLE”: cenni di astronomia, “Stelle cadenti” e costellazioni; osservazione telescopica del profondo cielo durante il fenomeno delle Perseidi.

CASSANO DELLE MURGE, biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15; osservazione: rotonda del Sacro Cuore dalle 21:00 alle 23:30;

21/08 - “SULLE NOTE DELL'ARTE”: storia della musica dalle origini al bel canto.

CASSANO DELLE MURGE, biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15;

28/08 - “SENSAZIONI SU CARTA”: laboratorio di scrittura creativa; tecniche di scrittura con realizzazione di testi poetici e narrativi.

CASSANO DELLE MURGE, biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15;

04/09 - “LE MILLE E UNA LUNA”: cenni sulle origini e conformazione della luna, sulle interazioni con il nostro pianeta e osservazione astronomica del nostro satellite attraverso l'uso del telescopio.

CASSANO DELLE MURGE, biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15; osservazione: rotonda del Sacro Cuore dalle 21:00 alle 23:30;

11/09 - “BELLI CON LE PIANTE”: cura della persona con prodotti naturali, analisi delle etichette ed istruzioni per l'uso.

CASSANO DELLE MURGE, biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15;

18/09 - “LABORATORIO INTERATTIVO DI ARTI TEATRALI”: dalla dizione al dialogo scenico.

CASSANO DELLE MURGE, biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15;

25/09 - "TERRA CHE NUTRE, NATURA CHE CURA": fitoalimurgia e piante terapeutiche, tra scienza e mito. Conoscere, riconoscere e impiegare le erbe e le piante officinali spontanee della Murgia.

CASSANO DELLE MURGE, biblioteca comunale dalle ore 17:15 alle ore 19:15.