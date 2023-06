Polignano Art Week, mostre d’arte contemporanea, performace, live musicali, seminari e meeting

Polignano a Mare ha la sua Art Week! Come tante città in giro per il mondo, dall’8 al 19 Giugno 2023, la piccola cittadina a picco sul mare accoglierà un fitto calendario di eventi: mostre d’arte contemporanea, performace, live musicali, seminari e meeting.

PAW - Polignano Art Week - consiste in un programma trasversale e multidisciplinare, pensato per un pubblico eterogeneo, dedicato sia ai residenti, sia agli appassionati d’arte, come anche a studenti e “pugliesi temporanei”.

L’obiettivo di PAW è creare un grande contenitore collettivo, uno spazio in cui divenire e praticare l’esercizio del mutualismo e della collaborazione come strategie evolutive. Costruire una rete con gli operatori del territorio - Fondazione, associazioni e gallerie - impegnati da tempo nel campo delle varie forme d’arte e nella produzione di progetto culturali. PAW si configura in una dimensione condivisa, pensata per dare spazio alla multiforme scena artistica contemporanea e culturale del territorio ed è pensata per la città, nella città e con la città.

Tutti i soggetti coinvolti partecipano aprendo al pubblico i propri spazi espositivi o occupando luoghi “inediti” della città, per offrire ai visitatori una vera e propria esplorazione del territorio attraverso i linguaggi più innovativi proposti dal panorama artistico internazionale. PAW è un'occasione per mettere la città di Polignano al centro della scena artistica e culturale della regione, coinvolgendo, con le molteplici iniziative, il centro e la periferia della città.

PAW, Polignano Art Week - A Symbiotic Becoming è un progetto co-curato da Like A Little Disaster e Fondazione Pino Pascali, con il patrocinio del Comune di Polignano a Mare e Regione Puglia. Collaborano attivamente a PAW anche ExChiesetta, ZicZic, FPS Arte & Cultura, Vento Blu, Bachi da Setola, Corpismossi + Archivio Chiara Fumai (Milano / Polignano a Mare, Bari) e Berlinskej Model (Praga, CZ).











PROGRAMMA

Giovedì 8 Giugno

ore 10.00 / 18.00 - Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

B2B: "Il sistema museale contemporaneo tra innovazione sociale e nuovi modelli di gestione culturale”.

ore 18:30 - Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro, 119)

Concerto poetico di e con Marco Alemanno “Sedimenti di versi”.

Venerdì 9 Giugno

ore 18.00 / 21.00 Palazzo San Giuseppe (via Mulini 2)

Ultima chance per visitare la mostra “And then an insurmountable tension, to the level of an incommensurability”, a cura di Like A Little Disaster, con Isaac Lythgoe, Petros Moris, Giulia Essyad, Nicolas Lamas, Jaana-Kristiina Alakoski, Grace Woodcock. Susi Gelb, Jennifer West, Daniela Corbascio, Yein Lee, Adham Faramawy, Dorota Gaw?da & Egl? Kulbokait?, Lucia Cristiani, Cyril Debon, Agnese Guido, Leilei Wu, Mariantonietta Bagliato, Pauline Julier, Ludovica Gugliotta, Pinar Marul, Pedro Barateiro, Élie Autin, Elena Eugeni.

Sabato 10 Giugno

ore 18:00 - Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119) + Exchiesetta (Vico Santo Stefano)

Opening della mostra personale di Maurizio Mochetti, “Lo Spazio, il Vuoto, L’Orizzonte” a cura di Antonio Frugis e Marco Tonelli.

ore 18:00 - Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

“Nexus”, programma video a cura di Julie Grosche e Sajetta (Parte del Progetto Baitball 03). Screening del video Khtobtogone, 2021, Video (16:00 minuti) di Sara Sadik.

Domenica 11 Giugno

ore 10.00 / 13.00 + 16.00 / 20.00 - Fondazione Pascali, (Via Parco del Lauro 119) + Exchiesetta (Vico Santo Stefano)

ore 10.00 / 13.00 Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

“Nexus”, programma video a cura di Julie Grosche e Sajetta (Parte del Progetto Baitball 03). Screening del video The heart wants what the heart wants, 2021, (22:00 min) di Adham Faramawy.

· ore 11.00 / 14.00 - Vento Blu Art Gallery (Via Conversano 14)

Opening della mostra collettiva “Medioevo digitale”, a cura di Almerico Brancaccio, con gli artisti Mirko Barricchi, Manuel Gardina, Arianna Matta, Giorgio Tentolini.

ore 16.00 / 20.00 - Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

“Nexus”, programma video a cura di Julie Grosche e Sajetta (Parte del Progetto Baitball 03). Screening del video Electropizzica 2K20 di Agostino Quaranta.

ore: 17.00 FPS Arte & Cultura (via San Benedetto)

Performance “Prendiamoci un caffè”, con Stefano Bovino (chitarra), Elena Capone, Francesca Bovino e Barbara Mazzetta. (4 turni, azione ripetuta ogni 30 minuti per 6 spettatori alla volta).

A seguire Performance “Playlist Dance Solo”, di Maristella Tanzi entrambe a cura di CorpiSmossi_Bachi da Setola_.

Lunedì 12 Giugno

ore 10.00 / 13.30 + 17.00 / 20.30 - Vento Blu Art Gallery (Via Conversano 14)

"Medioevo digitale", mostra collettiva a cura di Almerico Brancaccio, con Mirko Barricchi, Manuel Gardina, Arianna Matta, Giorgio Tentolini.

h24 – Exchiesetta (Vico Santo Stefano)

Martedì 13 Giugno

ore 10.00 / 13.30 + 17.00 / 20.30 - Vento Blu Art Gallery (Via Conversano 14)

"Medioevo digitale" (mostra in corso)

h24 – Exchiesetta (Vico Santo Stefano)

Mercoledì 14 Giugno

ore 10.00 / 13.00 + 16.00 / 20.00 - Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119) + Exchiesetta (Vico Santo Stefano)

ore 10.00 / 13.00 Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

“Nexus”, programma video a cura di Julie Grosche e Sajetta (Parte del Progetto Baitball 03). Screening del video Tonnerres, 2022 HD colour video, stereo sound 14:30 min di Lola Gonzàlez.

ore 10.00 / 13.30 + 17.00 / 20.30 - Vento Blu Art Gallery (Via Conversano 14)

"Medioevo digitale" (mostra in corso)

ore 16.00 / 20.00 Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

“Nexus”, programma video a cura di Julie Grosche e Sajetta (Parte del Progetto Baitball 03). Screening del video A possible field of experience, 2019 (11:23 min) di Julie Grosche

ore 18.00 - Cooperativa Cooperativa Agricola (Piazza Aldo Moro 10)

Opening Mostra fotografica “Agro”, a cura di ZicZic Microeditoria e territorio.





Giovedi 15 Giugno

ore 10.00 / 13.00 + 16.00 / 20.00 - Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119) + Exchiesetta (Vico Santo Stefano)

ore 10.00 / 13.00 Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

“Nexus”, programma video a cura di Julie Grosche e Sajetta (Parte del Progetto Baitball 03). Screening del video SCREENS: A Project About “Community”; 2016-2020 di Savannah Knoop.

ore 16.00 / 20.00 Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro, 119)

“Nexus”, programma video a cura di Julie Grosche e Sajetta (Parte del Progetto Baitball 03). Screening del video Mind gamed, 2021 (3:58 min) di Elizabeth Orr

ore 17.30 / 19.30 - Cooperativa Cooperativa Agricola (Piazza Aldo Moro 10)

Mostra fotografica "Agro" (mostra in corso)

Venerdì 16 Giugno

ore 10.00 / 13.00 + 16.00 / 20.00 - Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119) + Exchiesetta (Vico Santo Stefano)

ore 10.00 / 13.00 Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

“Nexus”, programma video a cura di Julie Grosche e Sajetta (Parte del Progetto Baitball 03). Screening del video Rêvent-elles de robots astronautes?, 2017 di Sarah Delpino

ore 16.00 / 20.00 Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

Screening del video La benedizione degli Animali, 2013 (7 min) di Cosimo Terlizzi a cura di Lamia Santolina (Carovigno, Br) parte di Baitball 03

ore 17.30 / 19.30 - Cooperativa Cooperativa Agricola (piazza Aldo Moro 10)

Mostra fotografica "Agro" (mostra in corso)

ore 20.00 Casa Bachi (via Luigi Pirandello 12)

PV/Off, proiezione del documentario “Le Mamme di San Vito” di Gianni Torres, a cura di Bachi da Setola

Sabato 17 Giugno

ore 10.00 / 13.00 + 16.00 / 20.00 - Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119) + Exchiesetta (Vico Santo Stefano)

ore 10.00 / 13.00 Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

“Nexus”, programma video a cura di Julie Grosche e Sajetta (Parte del Progetto Baitball 03). Screening del video Baggy 3: St. Therese, 2023 (3:51 min) di Molly McFadden.

ore 16.00 / 20.00 Project Room Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119)

Screening del video Geography of Pottery, 2022 (4 min 23 sec) di Raghad Saqfalhait a cura di Vessel (Bari), parte di Baitball 03.



ore 17.30 / 19.30 - Cooperativa Cooperativa Agricola (piazza Aldo Moro 10)

Mostra fotografica "Agro" (mostra in corso)

ore 19.00 / 22.00 Palazzo San Giuseppe (via Mulini 2)

Opening Baitball 03 (Così lontani così vicini!), organizzato da Like A Little Disaster con Cell Online Art Projec (Ceglie Messapica, Brindisi / Online), Doepelgeanger (Bari), Esposizione Sud Est (Conversano, Bari), Exchiesetta (Polignano a Mare, Bari), giardino project (Trepuzzi, Lecce), Goodnight (Nomadic, Puglia), Kora (Castrignano de' Greci, Lecce), Kunstschau (Lecce), Lamia Santolina (Carovigno, Brindisi), Like A Little Disaster (Polignano a Mare, Bari), Microba+Achrome (Bari), Nico (Barti), Progetto (Lecce), Sajetta (Torre Santa Susanna, Brindisi / Online), Spazio Su (Lecce), Studioconcreto (Lecce), Vessel (Bari), Vettor (Bari), Voga (Bari) + Archivio Chiara Fumai ( Milano / Polignano a Mare. Bari), Berlínskej Model (Praga, CZ)

Domenica 18 Giugno

ore 10.00 / 13.00 + 16.00 / 20.00 - Fondazione Pascali (Via Parco del Lauro 119) + Exchiesetta (Vico Santo Stefano)

ore 11 / 21 Palazzo San Giuseppe (via Mulini 2)

Baitball 03 (Così lontani così vicini!), mostra collettiva organizzata da Like A Little Disaster con numerosi spazi espositivi pugliesi e internazionali.

ore 17.30 / 19.30 - Cooperativa Cooperativa Agricola (piazza Aldo Moro 10)

Mostra fotografica "Agro" (mostra in corso)

Lunedì 19 Giugno

ore 11 / 17 Palazzo San Giuseppe (via Mulini 2)

Baitball 03 (Così lontani così vicini!) - ultimo giorno

ore 17.30 / 19.30 - Cooperativa Cooperativa Agricola (piazza Aldo Moro)

Mostra fotografica “Agro”, a cura di ZicZic Microeditoria e territorio