'La fiaba di Pollicino' in scena al Teatro Traetta di Bitonto

Nel buio, colto dalla paura, un bambino si rassicura canticchiando. Cammina, si ferma a ritmo della sua canzone. Sperduto, si mette al sicuro come può e si orienta alla meno peggio con la sua canzoncina.

La fiaba di Pollicino affascina da sempre i bambini, è una meravigliosa storia che facilita il superamento delle paure e che determina una iniezione di forza e fiducia in sé e nel futuro della propria vita.

18 dicembre - ore 18

Teatro Traetta Bitonto

Biglietti a partire da 5 euro in vendita al botteghino del Teatro Traetta dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20, e nei giorni di spettacolo domenicale dalle ore 16 fino all’inizio dello spettacolo. Inoltre i biglietti saranno in vendita online e in tutti i punti vendita Vivaticket.