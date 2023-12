Il cantautore Pippo Pollina a Castellana Grotte per presentare il suo romanzo d'esordio

Un romanzo d’esordio che offre uno spaccato su mondi lontani e diversi, dalla Sicilia alla Germania, per riflettere la stessa traiettoria di vita dell’autore. S’intitola “L’Altro” ed è il romanzo d’esordio di Pippo Pollina, uno dei più originali cantautori della scena europea.

Pubblicato da Squilibri editore , “L’Altro” è il racconto di due storie, in apparenza senza alcuna connessione tra loro. Leonardo Conigliaro è un medico di Camporeale, un paesino dell’entroterra palermitano dove molto forte è la presenza della mafia. Frank Fischer è invece un astro nascente del giornalismo tedesco, noto per le sue inchieste sugli intrecci tra politica e malaffare. Le loro vite scorrono in parallelo, senza alcun punto di contatto,ma con la scoperta del segreto che lega le loro esistenze, i due protagonisti sono chiamati a scelte che cambieranno per sempre le loro vite. Sullo sfondo, uno spaccato di grande efficacia sulla realtà politica e sociale del tempo, dalla caduta del muro di Berlino all’attentato alle Torri Gemelle.

Pippo Pollina ha all’attivo 24 album, migliaia di concerti e collaborazioni di grande prestigio: da Linard Bardill a Franco Battiato, da Konstantin Wecker a Nada, dagli Inti Illimani a Georges Moustaki. In Sicilia, ancora giovanissimo, era tra i collaboratori del periodico di Giuseppe Fava, assassinato dalla mafia nel 1984, a indicare una scelta di campo alla quale non è venuto mai meno. Insignito di diversi riconoscimenti, dal “Premio per la Pace” della città di Stoccarda al “Premio Peppino Impastato”, ha sempre evidenziato una predilezione per la narrazione in musica che trova ora il suo coronamento in questo romanzo che, nell’edizione tedesca, Der Andere, è già alla terza ristampa, con circa 15.000 copie vendute.

La presentazione del libro, organizzata dall’Associazione Musicale “Nino Rota” e dall’Associazione Culturale ETRA Ets, si terrà venerdì 8 dicembre 2023, alle 19:00, nella Saletta concerti in via Risorgimento 13 a Castellana Grotte (BA). Interverranno il poeta e scrittore Giuseppe Goffredo e Antonello Martino del direttivo dell’Associazione “Nino Rota” che leggerà alcune pagine del romanzo. Nel corso della serata Pippo Pollina eseguirà alcuni suoi brani su temi vicini a quelli affrontati nel romanzo.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito sino ad esaurimento posti, previa prenotazione all’indirizzo eventi@apsninorota.it

Per info: pagine Facebook delle associazioni “Nino Rota” ed “ETRA ETS”