Pomeriggio di gioco libero presso Biblioteca Comunale di Putignano con La Tana Dei Goblin Bari

Nel periodo natalizio si sa, ci si concentra su due cose principalmente: il cibo e i giochi.

Per il cibo non possiamo aiutarvi ma per quanto riguarda i giochi sappiamo cosa suggerirvi: Il giorno 8 gennaio, presso la Biblioteca Comunale di Putignano, i ragazzi della Tana dei Goblin Bari offriranno un pomeriggio di gioco libero. L'evento è GRATUITO. ? Domenica 8 gennaio @ Biblioteca Comunale di Putignano (16:00 - 20:00).

Come funzionano gli eventi? SEMPLICE: voi non dovete far altro che raggiungerci e al resto penseremo noi. - Non hai giochi con te? Ne abbiamo tantissimi noi - Non conosci nessun gioco? Te lo spieghiamo noi - Non hai nessun altro con cui venire a giocare? Ti potrai unire ad altri tavoli Che giochi ci saranno? Si tratta di giochi da tavolo per tutti i gusti: dai party game ai giochi più complessi. Alcuni titoli? - Dixit - Just One - Wingspan - Ticket to Ride - ... Insomma, non ci sono scuse! Ti aspettiamo domenica