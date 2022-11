Magico ponte dell'Immacolata con i primi eventi di “Cera una volta Natale” a Polignano a Mare

Prezzo non disponibile

Si partirà l’8 dicembre con il suggestivo spettacolo musicale “La dinamica del controvento” in Piazza San Benedetto e le esibizioni artistiche di “Lanterne di Strada”, a cura di Un Clown Per Amico, nei luoghi celebri del borgo antico: Arco Marchesale, Piazza dell’Orologio, vico Raguseo, vico Caverna, via Sferracavallo, Chiesa del Purgatorio.

Niente paura se mancherete all’inaugurazione: le performance si alterneranno ogni sera fino all'11 dicembre, accompagnate sempre da tanti eventi collaterali in tutta la città e dall’apertura straordinaria di 18 “punti di tipicità” dove scoprire i sapori autentici dei piatti tradizionali pugliesi.

Il programma completo del primo fine settimana, con attività e attrazioni a sorpresa, qui https://www.ceraunavoltanatale.it/