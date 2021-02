Lo spettacolo teatrale “Tutta colpa del successo” della compagnia “Figli di Farinella” di Putignano su Pop Tv

Sabato 6 febbraio alle 21 su Pop Tv, visibile dal sito www.poptelevision.it e dalle app gratuite per ios e android, alle 21 (ora italiana), sarà trasmesso lo spettacolo teatrale “Tutta colpa del successo” della compagnia “Figli di Farinella” di Putignano (Ba), all’interno della rassegna “With Puglia”, pensata per gli italiani all’estero ma anche per far conoscere la Puglia attraverso il teatro e realizzata in collaborazione con Fita Puglia, con il patrocinio del Comune di Bitonto.

Scritta da Luciano Lavarra, questa commedia, in tre atti, ha come tema centrale il matrimonio tra Niccolò e la sua agente Greta. Entrambi sono famosi e il loro matrimonio sarà un vero evento mediatico, ma varie situazioni condurranno a un tripudio di risate e situazioni comiche.

Elementi principali della messa in scena sono la ricerca spasmodica del successo e i relativi compromessi atti a mantenerlo che spesso ci fa perdere di vista le cose più importanti ma soprattutto questa corsa frenetica va a discapito dei veri affetti. La netta differenza di età tra i due futuri sposi (lei più grande di venti anni), le attenzioni di lui nei confronti di un’altra ragazza e la non unione dei genitori del probabile sposo, metteranno in luce una serie di domande sulle quali riflettere, tra le quali fino a quanto siamo disposti a perdere pur di avere successo.

Lo spettacolo della compagnia Figli di Farinella è reso maggiormente apprezzabile grazie agli abiti di scena, selezionati da Angela Alfarano, le scenografie realizzate da Francesco Lippolis, giovane carrista del prestigioso Carnevale di Putignano, quest’anno sospeso per contrastare la pandemia e dalle luci e suoni curate da Milko Lara, progettista professionista di luci e suoni.

Questo, come tutti gli spettacoli della rassegna “With – Puglia” diretta artisticamente da Anna Maria Carella, presidente di Fita Puglia, sarà trasmesso per una settimana con vari orari, che saranno indicati sulle pagine social di Pop Tv, per dare a tutti i partner di questa iniziativa, sparsi nel mondo, la possibilità di vedere gli spettacoli comodamente. Tra i vari supporter dell’iniziativa oltre ad associazioni e federazioni di italiani all’estero, il progetto è sponsorizzato da Panzerotti Bites, di Vittoria Lattanzio e Pasquale De Ruvo, giovani pugliesi, di Bitonto lei e di Ruvo lui, che hanno esportato una delle più singolari tradizioni della cucina pugliese, il panzerotto, a Brooklyn (New York).

Pop Tv: www.poptelevision.it

Info: 3474360942

Inizio spettacolo: 21:00