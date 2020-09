A Putignano 'Summer Festival-Botteghe aperte', workshop, convegni, musica e visit art fra i carri allegorici

Sarà un lungo weekend ricco di appuntamenti quello previsto a Putignano fino al 6 settembre con il “Summer Festival | Botteghe Aperte”, l’evento inserito nella programmazione estiva di Popola! – Putignano, Spazi alle idee organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il Comune di Putignano. Il “Summer Festival | Botteghe Aperte” animerà la città di Farinella con workshop, convegni, musica e visit art fra i carri allegorici. Occasioni per stare insieme, rivalorizzare, riscoprire e vivere in modo nuovo i luoghi del paese. Nel rigoroso rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

I luoghi del “Summer Festival” e tutti gli appuntamenti in programma:

BOTTEGHE DELLA CARTAPESTA

via Padre Giovanni Lerario

Dal 4 al 6 settembre | ore 18:00-23:00

BOTTEGHE APERTE e Mostra dei Carri Allegorici

Sabato 5 settembre | ore 20:15

ANIMA E CORIANDOLI – Inaugurazione mostra fotografica di Dino Frittoli

COMUNE DI PUTIGNANO, SALA CONSILIARE

via Roma, 8

Dal 3 al 5 settembre | ore 15:00-18:00

Short Master “Lezioni sulla Narrazione Prodotti Tipici” – Università di Bari

A cura del Dipartimento Studi umanistici, diretto dal Prof. P. Ponzio, per sostenere lo sviluppo di competenze nel turismo eno-gastronomico.

Venerdì 4 settembre | ore 18:30

Presentazione piattaforma e-commerce regionale per la promozione dei prodotti tipici enogastronomici

Intervengono: Prof. M. Trimarchi - Università Bologna, Prof P. Ponzio – Coordinatore Piano Strategico Cultura Regione Puglia, Dott. D. Petruzzella – Responsabile start up innovative agro-food CHIEAM, Dott. A. Cirone - Direttore GALSEB, Dott. R. Ricco e Dott. G. Sportelli, assistenza tecnica Regione Puglia.

Sabato 5 settembre | ore 18:30

Sistema Carnevali Pugliesi - Tavola Rotonda

Saluti ed apertura lavori del Sindaco di Putignano Luciana Laera e dell’Ass. Cultura Comune di Putignano Rossana Delfine. Relatori: Loredana Capone, Aldo Patruno, Maurizio Verdolino Pres. Fondazione Carnevale di Putignano, Maria Flora Giammarioli Pres. Carnevale di Fano, Maria Lina Marcucci Pres. Fondazione Carnevale di Viareggio.

COMUNE DI PUTIGNANO, CHIOSTRO

via Roma, 8

Dal 5 al 6 settembre | ore 18:00-21:30

Esposizione e degustazione di prodotti Tipici, artigianato ed agrI-food

Sabato 5 settembre | ore 20:30

𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗦𝗢𝗡𝗢 𝗟𝗘 𝗡𝗨𝗩𝗢𝗟𝗘 - Rachele Andrioli e Rocco Nigro in concerto

Esibizione in acustica di arie popolari, omaggi a voci femminili e di brani inediti.

Ingresso su prenotazione al 339.5973459

LABORATORIO URBANO I MAKE (EX MACELLO)

via Santa Caterina da Siena

Dal 3 al 6 settembre

Creative HUB: Puglia Music Lab

4 noti musicisti pugliesi, aiuteranno 20 giovani musicisti a perfezionarsi sulla scrittura musicale, importante strumento per affermarsi e per promuovere la Puglia nel mondo, nello stile della valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Regione Puglia degli ultimi 15 anni. Il 4 ed il 6 settembre, la sera, jamming session con i docenti ed i giovani musicisti.

Sabato 5 settembre | ore 20:30

Il salottino di Radio JP • Puglia e Musica: un'armonia perfetta?

Il terzo appuntamento del Salottino di Radio JP per conversare e riflettere: sulle politiche regionali degli ultimi 10 anni per la sistematizzazione del comparto musicale pugliese; sui nuovi scenari che l'emergenza sanitaria nell'esercizio del mestiere di musicista e nella fruizione della musica dal vivo ha aperto; sul ruolo giocato dalla Puglia nell'essere anello di congiunzione fra il Mediterraneo e l'Europa, attraverso la musica. Ospiti: Antongiulio Galeandro, fisarmonicista, autore di musiche per cinema, teatro e danza contemporanea, cofondatore di Folkabbestia, Quintetto X, Opa Cupa, Fabio Losito, violinista, ex assessore alla Cultura della Provincia di Bari, ex componente di Folkabbestia, Vincenzo Bellini, fondatore di Bass Culture.