Musica,talk, tarte e ttrekking aPutignano con gli appuntamenti estivi di Popola! – Spazi alle idee

Una nuova settimana all’insegna della musica, dei talk, dell’arte e dei trekking. A Putignano continuano gli appuntamenti estivi di Popola! – Spazi alle idee, il progetto del Comune di Putignano ideato per valorizzare lo spazio pubblico, per scoprire nuovi e differenti modi di vivere il paese.

Si comincia martedì 18 agosto con “Le chiacchiere del martedì” il programma radiofonico sulle storie e i racconti del Carnevale a cura di Radio JP, in diretta live alle ore 12:00 dalla FondazioneLAB (via Roma angolo via Matteotti) o in streaming su www.radiojp.it. In serata, dalle ore 19:30 ad IMAKE (via S. Caterina da Siena), incontro a cura della Fondazione Carnevale di Putignano sul tema “Il valore sociale di Botteghe e Antichi Mestieri. Storie e aneddoti da raccontare”.

Da mercoledì 19 a venerdì 21 agosto in Piazza Teatro (corso Umberto I) spazio al Live Sculpiting a cura di Officina Chiodo Fisso. Una performance live durante la quale sarà modellata e costruita una scultura in ferro, ulteriore “pezzo di arredo urbano” che popolerà il nuovo spazio urbano di Putignano.

Giovedì 20 agosto triplo appuntamento con trekking, talk e musica. Alle ore 18:00 “Il giovedì della Masseria”, tour e narrazioni storiche alla masseria “Madonna delle Grazie” che, insieme alla suggestiva chiesa rupestre, rappresenta da secoli una meta privilegiata di pellegrinaggio per gli abitanti delle campagne e dei comuni limitrofi. Durante la visita si scopriranno le tradizioni dell’antica festa di campagna dedicata alla Madonna delle Grazie. Prevista anche la visita dell’antica grotta, passeggiata nella tenuta dell’omonima masseria, degustazione a base di prodotti locali tipici della tradizione contadina (a cura di Sobremesa, info e prenotazioni tel. 379.1172742).

Alle ore 19:30 ad IMAKE (via S. Caterina da Siena) “Il salottino di Radio JP”. Il primo di tre conversazioni per lo sviluppo a cura di Radio JP.

Alle ore 20:30 in Piazza Teatro torna “L’estate che vorrei”, musica e balli a cura di dj Enzo Calabritta.

Venerdì 21 agosto, alle ore 21:00 in Piazza Teatro, Sonor String Trio Live.

Si continua senza sosta sabato 22 agosto con il tour “Carnival Trek Experience”, trekking notturno con performance teatrale sui sentieri dell'acquedotto pugliese. Un’autentica esperienza tra cammino e narrativa teatrale sulle tracce del Carnevale di Putignano, dal racconto delle Propaggini alla nascita della maschera di Farinella (a cura di PugliaTrekking, info e prenotazioni tel. 347 1152492).

E ancora, alle 20:30 al Chiostro Comunale (via Roma 8) Francesco Greco Ensamble in concerto. Con Francesco Greco – violino, Antonio Cascarano – basso, Daniele Dettoli – tastiera, Mino Inglese – batteria (a cura della compagnia teatrale “Amici Miei”, info e prenotazioni tel. 392 6489259 | 342 1203532).

Alle 21:00 in Piazza Teatro “Stand Up Comedy” con Andrea Paone.

La settimana si concluderà domenica 23 agosto con i laboratori e le esibizioni musicali a cura di MALAStudenti. A partire dalle 17:30 in Piazza Teatro.