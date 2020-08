Popola! – Spazi alle idee, a Putignano apertura delle Botteghe della Cartapesta, concerto dell'Orchestra Sinfonica della Fondazione Teatro Petruzzelli e sfilata di abiti in cartapesta

È tutto pronto a Putignano per il primo weekend di Popola! – Spazi alle idee, il progetto del Comune di Putignano ideato per valorizzare lo spazio pubblico, per scoprire nuovi e differenti modi di vivere il paese. Si comincia venerdì 7 agosto alle ore 19:00 con l’inaugurazione di Piazza Teatro. Il nuovo spazio di rigenerazione urbana e sociale, racchiuso tra il Teatro Comunale e la chiesa del Carmine, che durante questa estate offrirà un nuovo luogo da vivere attraverso momenti di cultura, sport, divertimento, socialità.

Allestita con elementi artistici e di arredo urbano, già diventata luogo di ritrovo per cittadini di tutte le età, Piazza Teatro sarà inaugurata ufficialmente alla presenza della Sindaca di Putignano Luciana Laera, dell’Assessora alla Cultura Rossana Delfine e del presidente della Consulta delle Associazioni Ezio Antonacci. A seguire, Piazza Teatro ospiterà i primi eventi del cartellone estivo curati della Fondazione Carnevale di Putignano. Sul tema “Putignano Città d’Arte”, saranno presentate le mostre fotografiche “Anima e Coriandoli” di Dino Frittoli e “Nella pancia del Carro” di Tania Totaro, il progetto “I Pumi: simbolo di Puglia e il Carnevale” con il designer Marco Rocco, i maestri cartapestai putignanesi e i giovani dell’Accademia Belle Arti e Design; la mostra di Marco Rocco con una lecture dell'autore sul Design.

La serata proseguirà con Borgo in Jazz, musica jazz itinerante in Piazza Teatro e per le vie del borgo antico, da Corso Garibaldi e Piazza Santa Maria passando per Piazza Plebiscito. In Piazza Teatro “Sweet Jazz Trio” - Cristina Lacirignola, Nicolo Fanelli e Enrico Palmieri; in Corso Garibaldi, nei pressi di Coopera Stefano De Vivo (chitarra), Dario Giacovelli (basso elettrico), Vincenzo Guerra (batteria); nei pressi de La Chiancata la band “Cianfrusaglie”; in piazza Plebiscito “Il Ballo del Mattoni” - Dario Mattoni, Moses Howard, Danilo Amato e Gianluca Balzano Quaranta.

Sabato 8 agosto sarà una giornata all'insegna del Carnevale, con l’apertura ufficiale delle Botteghe della Cartapesta. Tutti i giorni sarà possibile visitare il magico mondo dove prendono forma i carri allegorici in cartapesta, previa prenotazione telefonica al 340.2387444.

Domenica 9 agosto protagonista la grande musica di una delle orchestre sinfoniche più importanti del sud Italia. Per la prima volta in assoluto a Putignano si esibirà l’Orchestra Sinfonica della Fondazione Teatro Petruzzelli. Appuntamento alle ore 20:30 in Piazza Teatro. Al concerto si potrà assistere liberamente nel rispetto delle regole anti-Covid. Si prega quindi di rispettare sempre il distanziamento e dove possibile di indossare la mascherina.

Lunedì 10 agosto appuntamento alle 20:30 sotto le stelle di Piazza Teatro. In scena la surreale sfilata di abiti in cartapesta realizzati dall’artista putignanese Luigia Bressan. Sculture di cartapesta che divengono abiti indossabili, ispirati ai corsetti del settecento e ottocento, dando vita a una realtà onirica che mescola il passato e il futuro in una sorta di danza dell’arte.