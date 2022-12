Porte aperte nella chiesa di San Martino tra musica, libri e presepi artistici

Tre pomeriggi di aperture straordinarie (dalle ore 18.00 alle 21.00) per la millenaria chiesa di San Martino (Strada Bianchi Dottula 4), uno dei luoghi storici più importanti e antichi della città, chiuso da oltre 60 anni e adesso al centro di un progetto di restauro e rifunzionalizzazione a cura dell’APS Martinus. Una serie di aperture realizzate per far conoscere l’importante storia di uno dei luoghi più inaccessibili di Bari ricco di affreschi secolari ed eleganti decori artistici. Appuntamenti iniziati l’11 novembre scorso, in occasione della festività del santo a cui è intitolata la cappella, e proseguiti nel mese di dicembre per raccogliere donazioni destinate al restauro e riapertura della chiesa come spazio eventi e polo museale. Di seguito il programma delle tre giornate:

-Mercoledì 21 alle 19.30: intermezzo musicale “Racconto di Natale” ultimo appuntamento della rassegna N&B Mareterra Festival winter edition 2022 con le melodie della tiorbista Francesca Benetti, concerto che proseguirà dalle ore 20.00 nella Cattedrale di San Sabino con l’organista Gilberto Scordari per l’esecuzione di brani di compositori classici (Bach, Baxtehude, Tunder, Merula, Kaspsberger & Kerll) che si alterneranno a meditazioni sui personaggi del Presepe.

-Giovedì 22 alle 18.30: presentazione del libro “Il sito di Glastonbury: fonti letterarie e indagini archeologiche sul ‘primo’ contesto cristiano di Britannia” (Aracne editrice) di Federica Calabrese, un affascinante percorso attraverso Glastonbury, città nel Somerset, regione del sud-ovest dell’Inghilterra, celebre per l’antichità della sua storia e per le numerose tradizioni e leggende ad essa connesse (dal presunto arrivo di Maria sull’isola ai racconti Arturiani e della mitica Avalon alle missioni di San Patrizio e Giuseppe di Arimatea). Presenta e dialoga con l’autrice Giancarlo Liuzzi, vice presidente dell’APS Martinus. La narrazione del volume sarà accompagnata da letture artistiche di alcuni estratti.

-Venerdì 23 dalle 18.00: apertura pomeridiana con brindisi natalizio e visite guidate.

La chiesa ospiterà anche l’esposizione di presepi artigianali, icone, opere e l’accurata copia in scala originale del sarcofago di San Nicola di Myra del Gruppo Presepisti San Nicola oltre che al maestoso presepe artistico a cura dell’APS Martinus (realizzato da Piero Losurdo) largo quasi 4 metri. A completare l’atmosfera i bellissimi gadget natalizi di Puglia di Stoffa realizzati da Ania Calefati.

L’ingresso è libero con contributo volontario.