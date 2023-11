Porte aperte al Teatro Luciani per parlare di futuro e di cultura

Dialogare con il pubblico per poter instaurare un virtuoso e proficuo incontro di pensieri e proposte, lavorando in sinergia per realizzare delle importanti collaborazioni, coinvolgendo tutti attivamente in un processo di crescita culturale.

Con questo spirito AncheCinema S.r.l. lancia giovedì 9 novembre 2023, alle ore 18.00, un’importante iniziativa: un incontro pubblico, ingresso libero, senza bisogno di prenotazione, aperto a tutti, che si terrà al Teatro Sebastiano Arturo Luciani, Piazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti (BA) alla presenza di Andrea Costantino, direttore di AncheCinema, e del suo staff.

La partecipazione di tutti è fondamentale e serve, appunto, a instaurare un dialogo virtuoso fra chi opera in prima linea per costruire e realizzare una vasta offerta culturale e la cittadinanza.

IDEE CONDIVISE

AncheCinema in questi anni ha raggiunto obiettivi importanti, creando un polo culturale capace di legare formazione, produzione, rappresentazioni e distribuzione artistica, con programmazioni di eventi di qualità. Il segno di come i progetti possano diventare realtà.

Per questo motivo è nata l’idea di questo incontro con i cittadini, per dialogare attivamente sulle iniziative che possano ampliare l’offerta culturale del Teatro Luciani, un luogo importante di aggregazione per Acquaviva delle Fonti e non solo. AncheCinema, inoltre, è sempre disponibile a nuove collaborazioni con le associazioni locali.

Porte aperte quindi al Teatro Luciani per parlare di futuro e di cultura!