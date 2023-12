'Porto il Natale' con Renzo Rubino il tour nei salotti e nei luoghi del cuore

Con la partenza della seconda edizione di “Porto il Natale”, Renzo Rubino sta per regalare un nuovo motivo per alzare i calici e prepararsi ad accogliere lo spirito più autentico delle Festività natalizie: a grande richiesta torna il progetto live unico nel suo genere con cui il cantautore pugliese anche per queste festività intraprenderà un road tour lungo tutta Italia e oltre i confini per portare la magia del Natale e della sua musica direttamente nei salotti e nei luoghi del cuore di chi aprirà le porte a una serata indimenticabile.

Porto il Natale è la cosa più sana che abbia fatto in musica. Essere a contatto diretto con chi ascolta le mie canzoni ma non solo. Andare laddove casa non è sempre un salotto caldo e accogliente, nel periodo natalizio, mi fa vivere l’aspetto più bello del mio lavoro che riguarda la condivisione, le facce meravigliate, gli abbracci sinceri. – racconta Renzo Rubino

Il calendario di "Porto il Natale", in programma tra dicembre e gennaio, è denso di appuntamenti, tra atmosfere intime e momenti emozionanti: dalle case delle famiglie che accoglieranno Renzo nel proprio salotto, fino a luoghi speciali come il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Bari e il Centro Diurno socio-riabilitativo “Ex-Ospedale Martini” di Foggia, ogni tappa sarà un'occasione unica di condivisione e gioia.

I concerti di "Porto il Natale" sono gratuiti e sarà possibile conoscere le modalità di partecipazione ad ogni data consultando i social di Renzo Rubino.

Spolverate il vestito da festa e accomodatevi sulla poltrona più comoda vicino al camino per godere dello spettacolo che Renzo Rubino ha in serbo per voi!

Per “Porto il Natale” si ringrazia San Marzano Vini.

I festeggiamenti proseguono anche con la pubblicazione di una nuova canzone: Bisogna Festeggiare (DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy) è il suo nuovo singolo, in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 22 dicembre, disponibile già da oggi in pre-save. L'artista che ha il potere di trasformare ogni nota in una festa ha confezionato per l’occasione un elogio alla vita, un brano che celebra gli alti e bassi della quotidianità, abbracciando le imperfezioni con gioiosa leggerezza. Il brano, così come il precedente estratto La Madonna della ninna nanna, anticipa la pubblicazione di un nuovo album di inediti prevista per il prossimo marzo 2024.

PORTO IL NATALE – ROADTOUR - CALENDARIO

09 DICEMBRE - LOCOROTONDO

A CASA DI NINNI

12 DICEMBRE - NOCI (MATTINA)

C/O CRAP “IL GERMOGLIO”

12 DICEMBRE - REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL POLICLINICO DI BARI

13 DICEMBRE - MARTINA FRANCA

COOPERATIVA ONLUS IL GIRASOLE

16 DICEMBRE – PUTIGNANO

DA FRANCESCO A CASA DI TERESA

17 DICEMBRE - BISCEGLIE (A PRANZO)

VILLA NINA DA LUCIANO E GIOVANNA

17 DICEMBRE - BARI

DA CARLO E AZZURRA

18 DICEMBRE - TARANTO

CASA DI RIPOSO L’ULIVO

18 DICEMBRE - MINERVINO MURGE

DA LE FROTTOLE DI VALENTINA

20 DICEMBRE - ROMA

A CASA DI PAOLA

21 DICEMBRE - ROMA

A CASA DI ALICE E ANDREA

22 DICEMBRE - SALERNO

A CASA DEL PRESIDENTE

22 DICEMBRE - NAPOLI

A CASA DI SILVIA E FRANCESCO

23 DICEMBRE - VIESTE

A CASA DI NONNA MINA

24 DICEMBRE - MARTINA FRANCA

ALL’ATELIER DI IDA KIA

24 DICEMBRE - MARTINA FRANCA

A CASA MIA

25 DICEMBRE - LOCOROTONDO

DA SORELLE GIANFRATE

26 DICEMBRE - MONOPOLI

DA ANGELICA E GIANNI

27 DICEMBRE - LOCOROTONDO

CENTRO DIURNO REVERIE

27 DICEMBRE - OSTUNI

A CASA DI ALDO E ROSANNA

28 DICEMBRE – FOGGIA

CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO EX OSPEDALE MARTINI

28 DICEMBRE - CASTRIGNANO DEI GRECI

DA ALBERTO

29 DICEMBRE - LECCE

A CASA DI SOFIA

30 DICEMBRE - ROCCAMONFINA

A CONOSCERE IL PICCOLO ELISEO

01 GENNAIO - GROSSETO

A CASA DELLA FAMIGLIA FABRUCCI TEODOSIO

02 GENNAIO - COLLE VAL D’ELSA

A CASA DI MAURIZIO BALDUCCI

03 GENNAIO - MILANO

DAI GALUZZO

04 GENNAIO - ASTI

A CASA DI GIANGI

50 GENNAIO - LIONE

A CASA DI FAMIGLIA MANCUSO

06 GENNAIO - PARIGI

DA IVAN

07 GENNAIO - PARIGI

CONCERTO DI CHIUSURA