Porto Rubino, torna il festival dei mari e della musica sulle coste pugliesi con tappa a Giovinazzo e Monopoli

La nuova edizione di PORTO RUBINO è pronta a spiegare le sue vele e navigare verso l’estate 2023: il festival dei mari, nato dalla mente del cantautore pugliese Renzo Rubino e arrivato ormai alla sua quinta edizione, animerà le coste della Puglia dal 30 giugno al 9 luglio, con cinque emozionanti appuntamenti all’insegna della musica e della tutela dei mari.

A bordo di incantevoli imbarcazioni, incorniciate da suggestivi scorci pugliesi, sullo speciale palco di PORTO RUBINO si avvicenderanno numerosi ospiti d’eccezione: il 30 giugno a Brindisi ci saranno ad aprire le danze con un primo appuntamento gratuito Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Mahmood e Omar Pedrini; il porto di Giovinazzo (BA) accoglierà per la prima volta il Festival il 2 luglio per il secondo evento gratuito della rassegna, ospitando Madame, Emma Nolde, i Santi Francesi e Alan Sorrenti; a Monopoli (BA) il 5 luglio sarà invece la volta di Bianco, Giovanni Caccamo, Niccolò Fabi e Piero Pelù; nel porto di Tricase (LE) il 7 luglio si avvicenderanno Carlo Amleto, Delicatoni, Levante, Nada, Raf; Dardust, Dente, Emma Marrone e Francesca Michielin chiuderanno in bellezza il festival con l’appuntamento finale del 9 luglio a Campomarino di Maruggio(TA).

Le sorprese di questa quinta edizione non finiscono qui! Fra i membri dell’equipaggio di PORTO

RUBINO ci sarà infatti anche Chiara Galiazzo, la speciale “inviata di bordo” che nel corso delle cinque tappe del Festival incontrerà gli ospiti e racconterà sui social tutte le emozioni e i dietro le quinte di questa manifestazione unica nel suo genere e si esibirà poi nella serata finale.

È arrivato finalmente il momento di lasciarsi stupire ed incantare dalla nuova edizione di PORTO RUBINO, l’evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere.

Biglietti disponibili in prevendita a partire dalle ore 15:00 di oggi su Vivaticket.com.

PORTO RUBINO, festival del mare, ha da sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente marino e per questa edizione si avvale della collaborazione di due partner di sostenibilità d’eccezione:

SEA SHEPHERD

Costituita nel 1977, Sea Shepherd è la più attiva e agguerrita organizzazione internazionale senza fini di lucro. Attraverso la tattica dell’azione diretta per investigare, documentare e agire – quando è necessario – al fine di mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare, Sea Shepherd punta a fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani per conservare e proteggere l’ecosistema e le differenti specie.

WORLDRISE

Worldrise è un’associazione no-profit che da 10 anni agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti innovativi di conservazione e sensibilizzazione della comunità, sviluppati per creare consapevolezza e formare i futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo. In questa edizione Porto Rubino aderisce al progetto Ecorider: l’iniziativa coinvolge gli artisti per ridurre l'impatto dell'industria musicale, attraverso la redazione di un rider in formato green contenente le indicazioni per non utilizzare in stage e backstage alcun tipo di plastica monouso e imballaggio, minimizzare gli sprechi e facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti.

Si ringraziano: San Marzano Vini - main sponsor dell’evento - e Radio Capital – radio partner; Regione Puglia, Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione; e i comuni di Brindisi, Giovinazzo, Monopoli, Tricase Porto, Campomarino di Maruggio; Sea Shepherd e Worldrise – partner di sostenibilità; Berwhich – partner commerciale. Un ringraziamento particolare va a Stefano Senardi, coordinatore dei rapporti con le istituzioni e consulente alla direzione artistica.

CALENDARIO PORTO RUBINO 2023

30 GIUGNO - BRINDISI

Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia)

Mahmood

Omar Pedrini

2 LUGLIO - GIOVINAZZO

Madame

Emma Nolde

Santi Francesi

Alan Sorrenti

5 LUGLIO - MONOPOLI

Bianco

Giovanni Caccamo

Niccolò Fabi

Piero Pelù

7 LUGLIO - TRICASE

Carlo Amleto

Delicatoni

Levante

Nada

Raf

9 LUGLIO - CAMPOMARINO

Dardust

Dente

Emma Marrone

Francesca Michielin