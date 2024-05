Pranzo solidale 2024

IL PRANZO SOLIDALE è un pranzo cucinato a più mani a cura delle attività della ristorazione di Putignano

Insieme, domenica 12 maggio, cucineremo insieme all'interno del cortile dell'Ex Macello di Putignano.

Cucineremo per voi, che ci conoscete, cucineremo per i beneficiari della "Cooperativa Sociale DaLiMa ente gestore in RTI progetto SAI La nuova dimora" e cucineremo per sostenere "Associazione Famiglie San Filippo Neri".

Uniti alla stessa tavola.

A breve pubblicheremo il menù

Il pranzo costa 35 € escluse le bevande.

I posti sono limitati quindi occorre prenotarsi in tempo, si ha tempo fino a venerdì 10 maggio.

Ci si può prenotare presso la Birreria Oi! Quadro, Coopera e Santa Maria o al seguente link:



https://docs.google.com/forms/d/14n8hcLYCfYJjjQvtbZBgaqlvRd4W-AlGD_cSt8zfhik/edit



Le attività coinvolte sono:

Scinuà

Coopera

Santa Maria Fornello Pronto

Premiata Pizzeria

Birreria Oi!

Chi va Piano

Cibaria



L'evento è in collaborazione con l'I.I.S.S. "Consoli - Pinto" di Castellana Grotte.