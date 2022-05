Pranzo solidale a Putignano

Seconda edizione del PRANZO SOLIDALE: "Ci siamo lasciati nel 2021 con il racconto di un paese e di un mondo alle prese con le difficoltà dell’emergenza legata al covid-19 e abbiamo iniziato il 2022 con l’aumento di violenza tra Russia e Ucraina, lo scontro è velocemente cresciuto d’intensità e ha portato all’invasione di un paese a danno dell’altro.

Le immagini e i racconti che ci giungono sono estremamente tristi, spiacevoli e soprattutto preoccupanti per il futuro, perché non sappiamo se siamo all’inizio di un conflitto su scala più grande o se invece rimarrà circoscritto e diventerà uno scontro tra nazioni lungo e a bassa d’intensità.

Le attività Scinuà, Premiata Pizzeria, Santa Maria - Fornello Pronto , Chi va Piano, Quadro, Coopera e Birreria Oi! sanno da che parte stare: a favore dell’accoglienza e dell’ospitalità, noi ripudiamo le guerre e ci schieriamo a favore della promozione dei valori di pace e solidarietà.

Con questo spirito stiamo lavorando per il PRANZO SOLIDALE del 2022, ma con un'importante differenza: questa volta sarà un pranzo in presenza.

Segnatevi la data: domenica otto maggio, presso l’ex macello di Putignano in via Caterina da Siena a partire dalle ore 12.30.

Ringraziamo il Consorzio I Make per l'ospitalità".



Il costo del menù è di 35 €, a breve lo sveleremo.



"Cucineremo e accoglieremo i rifugiati presenti sul territorio di Putignano e infine devolveremo il ricavato in beneficenza.

Vi chiediamo di nuovo un po' di pazienza, perché sempre nei prossimi giorni daremo maggiori info.

Cucineremo per voi e vi accoglieremo ai nostri tavoli nel cortile del bellissimo Ex macello, i posti sono limitati e quindi bisogna affrettarsi a prenotare attraverso questo form: https://bit.ly/PranzoSolidale2022"