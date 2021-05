Nell’Azienda Agricola Agri Bio Lavalle di Quasano un pranzo con le Sisters Queens e la loro dance anni ‘70

Domenica 30 maggio nell’Azienda Agricola Agri Bio Lavalle di Quasano (Ba), sede estiva del Palazzo Rubino rideau art cafè di Triggiano, sarà proposto un pranzo spettacolo durante il quale si esibiranno le Sisters Queens, un progetto musicale al femminile con Amelia Milella, Paola Pennacchia, Maria Lonero ed Elena Candelora, organizzato dallo staff del

Il progetto Sisters Queens è nato da un’idea di Amelia Milella, inizialmente composta da 3 vocalist. Poi si è sviluppato arrivando a 4 in due anni. Il debutto è arrivato in un appuntamento dedicato alle donne alla presenza della nota attrice Barbara De Rossi. Negli anni hanno avuto la possibilità di esibirsi in giro per l’Italia facendo tappe in piazze, teatri e live club. La loro esibizione, di circa due ore, è caratterizzata dalla proposta musicale. Le quattro cantanti eseguono alcune delle più belle canzoni dance degli anni ’70, partendo da Ray Charles e passando per i Bee Gees agli Abba. Autonome e talentuoso, le cantanti non danno solo importanza alla voce, ma sono attente a tutti gli aspetti del loro live.

Questo primo appuntamento con la stagione estiva firmata Palazzo Rubino rideau art cafè avrà inizio con il pranzo, al termine del quale prenderà il via la performance della Sisters Queens, orientativamente per le 17. Per mantenere le precauzioni dovute, nel pieno rispetto delle normative vigenti, il pubblico sarà seduto.

Azienda Agricola Agri Bio Lavalle – Contrada Iazzone – Quasano (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 13:30

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...