Lo spettacolo 'Preferirei di no' in scena per 'I Lunedì della Prosa con i classici del Teatro Abeliano'

Lunedì 8 marzo per la trasmissione streaming gratuita della rassegna "I Lunedì della Prosa con i classici del Teatro Abeliano" ma in occasione speciale della "Giornata della Donna" potrete assistere ad una straordinaria piéce andata in scena al Teatro Abeliano di Bari nella stagione 2004-2005 a firma di una drammaturga ispirata e originale

"PREFERIREI DI NO" di Antonia Brancati interpretata dalla bravissima TINA TEMPESTA con Rossella Giugliano per la regia del talentuoso Clarizio Di Ciaula

Un'opera 'al femminile' quindi, per sensibilità e contenuti, che come di consueto potrete fruire alle ore 17:00 e in replica alle ore 21:30 sempre s profili Facebook del Teatro Abeliano e del Gruppo Abeliano e su RadioPopIzzTv al canale 881 del digitale terrestre.