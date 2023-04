Preghiera del mattino con Silvia Lodi - principio attivo teatro

A SPAZIOleARTI la stagione di prosa “COME FILI DI SETA” si chiude Sabato 6 maggio con lo spettacolo "PREGHIERA DEL MATTINO"



di Valentina Diana

con Silvia Lodi

regia Giuseppe Semeraro



produzione Principio Attivo Teatro



“PREGHIERA DEL MATTINO” racconta con profondità e ironia la condizione femminile nell’Antico testamento, con un chiaro rimando all'oggi e al lungo cammino ancora da fare in merito alla parità di genere.



Una carrellata di figure femminili nel giogo della solitudine e di un assoggettamento all’uomo che a tratti diventa violenza.



Le donne evocate sono personaggi semplici senza nome né identità. Sono oggetti di trastullo.



Sono figure evanescenti, occasioni di sfogo per maschi narcisisti, predatori, cinici, violenti, vigliacchi: mariti, padri, fratelli, senza nerbo né coraggio.



In scena Silvia Lodi che con semplici cambi di abiti a vista interpreta con straordinaria intensità cinque "eroine" della Bibbia, restituendo giustizia a queste figure il cui unico errore è stato quello di nascere femmina.



Una prova attoriale poliedrica e passionale in una messa in scena che unisce poesia e denuncia.





Ingresso a pagamento. Si accede con prenotazione al 340.8643487.