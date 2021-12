Premiazione mostra fotografica quartieri del 2 municipio di Bari - chiusura rassegna alla scoperta del municipio 2

Si terrà venerdì 3 dicembre, presso la Biblioteca TARQUINIO COLETTA di Bari in via Colella 13, nell’ambito dell’ultimo incontro della rassegna “Alla Scoperta del Municipio 2”, la premiazione della Mostra Fotografica “Quartieri del Municipio II” a cura del gruppo fotografico WeAreInBari che conta quasi 6.000 membri accomunati dalla passione per la fotografia e dall’amore per la propria terra di origine.



A Bari ci sono diversi spazi e locali pubblici che vengono frequentati ogni giorno dai cittadini, ma questi edifici spesso sono spogli, privi di bellezza. Da questa riflessione, maturata in pieno lockdown, è nata un’iniziativa che da subito ha raccolto l’entusiasmo di due consiglieri municipali, l’avvocato Francesco Ventrella per il primo municipio e l’avvocato Alessandra Abbatescianni per il secondo.



Ottenuto quindi il Patrocinio Municipali il gruppo WeAreInBari ha indetto due concorsi: uno per gli otto quartieri del Primo Municipio e l’altro per i cinque del Secondo.



La premiazione relativa al contest legato al II Municipio avrà inizio a partire dalle ore 17.30 nella sala della biblioteca municipale.

Interverrà la consigliera Alessandra Abbatescianni Presidente della Commissione Cultura e Sport del II Municipio che ha creduto fortemente nel progetto e che porterà i saluti degli altri consiglieri della stessa commissione.



Interverranno i tre amministratori di WeAreInBari, Antonella Candeloro, Alessandro Bavaro e Piero Meli oltre ai fotografi vincitori del concorso e al giornalista Marco Montrone di Barinedita.



I membri del gruppo hanno accolto con entusiasmo i vari contest legati ai quartieri Picone, San Pasquale, Carrassi, Poggiofranco e Mungivacca, ritraendo il contesto urbano fatto di colori, tradizioni, peculiarità, un viaggio fotografico durato cinque settimane con centinaia di scatti.



L’ingresso all’evento è gratuito. Posti limitati come da normativa anti covid-19.