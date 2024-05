'Premio giovanni lacoppola, seconda edizione: sfida tra cuochi e casalinghi' - 'Chiamateli chef'

Il Premio Giovanni Lacoppola ritorna per la sua seconda edizione, celebrando il valore della cucina casalinga e il suo impatto positivo sulla salute e il benessere. L'evento si terrà il 29 maggio 2024 alle ore 17:30.



Questa edizione speciale vede una sfida avvincente tra cuochi appassionati di cucina casalinga, dimostrando che con semplicità e autenticità si possono creare piatti straordinari e salutari. L'evento non è solo una competizione culinaria, ma anche un'occasione per educare e sensibilizzare il pubblico sui benefici di una cucina sana e genuina.



Il Premio Giovanni Lacoppola nasce con l'intento di onorare la memoria di Giovanni Lacoppola, un fervente sostenitore della cucina tradizionale e del vivere sano, così come si evince dal suo ultimo libro" Letteratura a tavola".Durante l'evento, i partecipanti, chiamateli chef, avranno l'opportunità di mostrare le loro abilità culinarie e condividere le loro ricette di famiglia, dimostrando che la cucina casalinga può essere semplice e al contempo fonte di grande benessere.



Appuntamento presso il ristorante SECONDA CLASSE", dove gusto e salute si incontreranno in un'esperienza unica e coinvolgente.