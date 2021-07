Premio 'Le eccellenze Art d'or' a Villa Erada

Galà Art d’Or

Premio Eccellenze

Venerdì 30 Luglio 2021, ore 20.30

Villa Erada Bari







Venerdì 30 luglio dalle ore 20,30 si svolgerà a Bari presso Villa Erada, in località Santa Fara, il “Galà Art d’Or” con il "Premio Eccellenze" una vera e propria prestigiosa "Fashion Night", promossa dallo Spazio Art d’Or, Galleria Multimediale del Made in Italy con sede in via Melo 188 a Bari, e dall’omonima Associazione Culturale APS, presieduta da Marina Corazziari, Jewels designer, docente e scenografa conosciuta a livello internazionale con piu’ di trent’anni di attivita’. Lo Spazio Art d’Or , poliedrico contenitore culturale, aperto da ottobre a Bari e’ diventato in breve tempo un esclusivo punto di riferimento per giovani ed affermati creativi e Brand che vogliono proporre far conoscere e vendere le loro "Capsule dinamiche" al grande pubblico . In un momento dove solo creando valide Sinergie si può sperare, facendo "Rete", di superare e vincere questa crisi pandemica.



Durante la serata del Galà, presentata Erika Gottardi, nota giornalista, esperta di costume e moda, si alterneranno alle premiazioni momenti di spettacolo, musica, defilé di Alta Moda e Gioielli di noti Stilisti di fama internazionale come Filippo Laterza, Massimo Crivelli, Marina Corazziari, Arianna Laterza e Dominique Dellisanti. Splendide modelle sfileranno intorno alla “cromatica” piscina, per poi ricreare suggestivi “tableaux vivantes”, quadri moda, nel contiguo magico giardino degli ulivi.



La serata proseguirà con la consegna dei Premi, a cura di altrettanti nomi prestigiosi alle Eccellenze prescelte : Ottavia Fusco Squitieri -Teatro, Mary Marabini - Professioni della Moda, Filippo Laterza - Moda, Tarshito - Arte, Cristina Caiulo - Architettura, Alessandro Lopri - Cinema, Andrea Vailati -Editoria, Prof.Francesco Schittulli- Medicina, Dott. Elio Costantino - Solidarietà, Dott. Francesco Longobardi - Volontariato/Formazione, Prof. Matteo Gelardi - Scienza, Avv. Eufemia Ippolito - Finanza, Enrica Simonetti - Giornalismo, Maurizio Galliani- Comunicazione, Walter D'Errico - Media, Grazia Pitorri - Giornalismo , Mirna Diliddo - Promesse Young, Cav. Luciano Pio Papagna - Imprenditoria Wedding, Nicola Mecca - Imprenditoria Food, Mirko Guglielmi - Art Director Wedding e Spettacolo.



Sarà assegnato inoltre un “Premio alla Memoria” all’indimenticato regista Pasquale Squitieri ritirato dalla moglie Ottavia Fusco Squitieri.



A conclusione dell’Evento si potranno degustare vini e prodotti tipici d'Eccellenza del Territorio di prestigiose Cantine e Aziende "Partners" che hanno aderito alla manifestazione in compagnia della selezione musicale curatada DjeM e MIXMUSICLIVE.





Numerosi i Partners che hanno aderito al Galà, tra cui prestigiose Federazioni e Associazioni Nazionali e Internazionali come la F.I.D.A.P.A. BPW Italy - Distretto Sud - Est, l’A.N.A.S. e la LILT.In mostra alcune coloratissime opere pop dell’artista Guido Corazziari, noto a livello internazionale, delle quali una sarà messa all’asta e il cui ricavato donato in beneficenza.

