A Noci il premio letterario di poesia “Letture poetiche”

Alla scoperta di nuovi talenti nel campo della poesia. Questa, la finalità dell’associazione culturale “Librintesta aps” e del “Presidio del libro” di Noci che indicono ed organizzano il premio letterario di poesia “ Letture poetiche” per opere inedite in lingua italiana. “La poesia è l’arte tecnicamente alla portata di tutti: basta un foglio di carta e una matita e il gioco è fatto” così si espresse il grande Eugenio Montale. Il premio si pone l’obiettivo, dunque, in questa prima edizione, di scoprire nuovi autori pugliesi che amano la poesia e si dilettano a comporre testi poetici. La poesia è un anticorpo contro il dilagare della superficialità. Il concorso prevede due tipologie di partecipazione: la sezione A è riservata ad autori pugliesi che abbiano compiuto, minimo, 18 anni. Ogni partecipante potrà inviare fino a tre poesie inedite in lingua italiana. In particolare, 2 poesie a tema Libero, un altro componimento in versi sul tema: Homo Sapiens. Nella prima selezione verranno ammessi, 10 poeti. Nella seconda selezione la giuria sceglierà 5 poesie. Il giorno della premiazione saranno premiati 3 vincitori. Nella seconda sezione, la B, sono ammessi testi in lingua italiana di giovani autori nocesi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Ogni partecipante potrà inviare una poesia inedita in lingua italiana. In particolare, una poesia sul tema: uomo del nostro tempo. Nella prima selezione verranno ammessi, 20 giovanissimi poeti nocesi. Nella seconda selezione la giuria sceglierà 5 componimenti in versi. Il giorno della premiazione saranno premiati 3 vincitori.