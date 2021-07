A Molfetta il Premio Scenario 2021 che giunge alla seconda Tappa di Selezione

Dopo Vicenza, il Premio Scenario 2021 giunge alla seconda Tappa di Selezione che si svolgerà a Molfetta (Bari) dal 5 al 7 luglio presso la Cittadella degli Artisti/Teatri Bari, promossa e realizzata dall’Associazione Scenario e da Teatro Kismet OperA/Teatri di Bari - Consorzio Società Cooperativa Teatro di Rilevante Interesse Culturale, con il contributo di MIC Ministero della Cultura.

La Tappa di Selezione del Premio, dedicato ai nuovi linguaggi per la ricerca e per l’inclusione sociale, si svolgerà nelle giornate di lunedì 5 luglio (ore 14.30-19.00), martedì 6 luglio (9.00-19.00), mercoledì 7 luglio (10.00-13.30), aperta al pubblico con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Venti i corti teatrali - studi scenici originali della durata di venti minuti, proposti da giovani al di sotto dei trentacinque anni - che saranno presentati in concorso per accedere alla Finale del Premio che si svolgerà a Bologna, dal 27 al 31 agosto, nell’ambito di Scenario Festival.

Alla 18ª edizione del Premio Scenario si sono candidati 173 progetti, valutati dall’Associazione Scenario attraverso 10 Commissioni distribuite sul territorio nazionale, che hanno selezionato 40 semifinalisti.

Un Osservatorio critico - composto dai soci dell’Associazione Scenario e dai due membri esterni Magda Siti (direttrice artistica Drama Teatro) e Michele Mele (organizzatore teatrale e curatore) – incontrerà le compagnie negli intervalli e selezionerà i partecipanti alla Finale del Premio.

Al termine della Finale, la Giuria assegnerà un premio di 8.000 euro ai vincitori di ciascuna sezione, come sostegno produttivo ai fini del completamento dello spettacolo.

I progetti presentati a Molfetta provengono da Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Veneto, Valle d’Aosta, Toscana, Friuli Venezia Giulia: 17 sono i candidati al Premio Scenario, 3 al Premio Scenario Periferie.

Promosso e sostenuto dai 35 soci dell'Associazione Scenario, il Premio si rivolge ad artisti al di sotto dei 35 anni, con lo scopo di incentivare nuove idee, progetti e visioni di teatro per la ricerca e l’inclusione sociale. Il Premio Scenario e il Premio Scenario Periferie, rivolto a progetti teatrali incentrati su tematiche inerenti l’interculturalità, la marginalità e l’inclusione sociale, si presentano strettamente interconnessi, condividendo le medesime fasi di selezione e valutazione, per confluire entrambi nella Generazione Scenario 2021. Occasione unica di censimento, dialogo e confronto per le giovani generazioni, il Premio Scenario, nel suo essere osservatorio del nuovo teatro, lavora nel territorio che precede la formalizzazione della ricerca: accoglie progetti che non sono ancora diventati spettacolo, ma appartengono a necessità e linguaggi in via di esplorazione. Vocazione prima di Scenario è documentare e comprendere, selezionare e premiare, le diverse modalità di avvicinamento al teatro da parte dei giovani artisti.

