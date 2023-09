Premio Trebbio 2023 - Cerimonia di consegna

Si svolgerà l'11 settembre ca la Cerimonia di consegna del Premio Trebbio 2023.

L'iniziativa giunta alla sua 17esima edizione, promossa dall’Associazione Cpm Eventi con il Patrocino della Regione Puglia e del Comune di Triggiano, punta a celebrare le personalità più significative del territorio, che attraverso il loro impegno e la loro capacità professionale si sono distinte nel campo della cultura, dello sport, della letteratura, del giornalismo, dello spettacolo, di arti e mestieri e dell’impegno politico, con particolare attenzione al bene comune nell’adempimento del proprio dovere.



La cerimonia di consegna del Premio Trebbio 2023 avrà luogo a Triggiano, lunedì 11 settembre alle ore 20:30 in piazza Vittorio Veneto, alla presenza di numerose autorità istituzionali in rappresentanza di Comune, Regione e Città Metropolitana.

Cordiali saluti



PREMIO TREBBIO città di Triggiano 2023

alla concittadina, nonché Assessora Regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile,

Dr.ssa Anita Maurodinoia.

1. Impegno Sociale: Per il suo costante impegno a migliorare la comunità locale attraverso iniziative e progetti che hanno avuto un impatto positivo sulla vita dei cittadini.

2. Innovazione: Per aver elaborato e concretizzato nuove idee progettuali nel settore trasportistico regionale che miglioreranno la rete di collegamenti con occhio sempre attento a garantire una mobilità sostenibile e all’innovazione tecnologica.

3. Leadership: Per la sua capacità di guidare e mobilitare la comunità verso obiettivi comuni, migliorando la qualità della vita per tutti i residenti.

4. Imprenditorialità: Per aver creato e sostenuto nel proprio ambito professionale, con particolare impegno e successo, attività orientate esclusivamente alla crescita economica e all'occupazione nella Regione Puglia.

5. Sostenibilità Ambientale: Per l'impegno costante nel promuovere pratiche sostenibili e nel sensibilizzare sulla conservazione dell'ambiente locale.

6. Servizio Pubblico: Per aver dimostrato un impegno eccezionale nell'aiutare gli altri attraverso il servizio pubblico, migliorando la sicurezza, la salute o il benessere generale.



Conduce la serata Donatella AZZONE giornalista Telenorba



Incursioni musicali con:

Grazia Berardi soprano - Ketty Attolico Pianoforte- Patty Vatinno cantautrice.



A seguire, l’assegnazione dei riconoscimenti alle eccellenze triggianesi e pugliesi ,

di seguito elencati:



Premio Trebbio sezione SPECIALE “PUGLIESE DELL' ANNO”

Dott. Vincenzo Magistà



Premio Trebbio sezione SPECIALE “TRIGGIANESE DELL'ANNO”

Ing. Cacucciolo Vito



PREMIO TREBBIO sezione SPECIALE “GIOVANI IMPRENDITORI”

• i F.lli Gianluca e Marco Cordella – Ristorante pizzeria Cordé

• Vanni Sardone- Sangio Caffè e Bistrot di



Premio Trebbio sezione speciale “ATTIVITA’ STORICA”

Mele gioiellieri dal 1880

Pescheria del nonno dal 1947

Pannarale Luigi dal 1953

Pescheria Capriati dal 1960

Denicolò Rocco Ferramenta dal 1961

Macelleria Varvara dal 1964

Foto Lombardi dal 1968

Eliteclima di Lagioia Michele dal 1971



Premio Trebbio sezione speciale “ALLA MEMORIA”

Dott. Travaglio Antonio Impresario lirico





Gallery







All’ infermiere Vincenzo Cuccovillo