'Prepariamo la red velvet con mama!'

San Valentino si avvicina: impariamo a preparare e decorare la Red Velvet con Mama! La tipica torta americana dai colori accesi verrà proposta in versione cupcake da decorare per fare un regalo speciale a chi ami.

Appuntamento sabato 5 febbraio alle 15:30 all'Ex Macello I MAKE di Putignano (BA), Via Santa Caterina da Siena s/c.

Mama è Tania Lippolis, esperta cake designer, che mostrerà le tecniche per realizzare un impasto perfetto e tanti trucchi per decorare il dolcetto il maniera semplice ma sorprendente.



PREPARAZIONI:

* Impasto della red velvet

* Cottura

* Decorazione



COSTO:

25 € a persona (la quota comprende: dimostrazione della preparazione e della cottura del cupcake, materiali per la decorazione, la ricetta completa comprensiva di tanti consigli utili per una perfetta riuscita. Ogni partecipante potrà portare a casa il proprio cupcake decorato alla fine del corso. Si consiglia di portare con sé un contenitore tipo Tupperware)

Per prenotare è necessario mandare un messaggio Whatsapp al 3335824647, indicando nome e cognome.



Per partecipare al corso sarà necessario esibire il Super Green pass e indossare la mascherina FFP2. Il corso sarà attivato a partire da un numero minimo di partecipanti.