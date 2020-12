Presentazione allo spazio Art d'Or del romanzo ''Armonie riverse'' di Rossella Cea

Venerdì 18 dicembre ore 17,00 nuovo appuntamento per L'après midi a l'Art d'Or di Marina Corazziari,

La scrittrice, traduttrice e artista barese Rossella Cea presenterà il suo romanzo Armonie Riverse presso lo Spazio ART d’OR, un nuovo spazio multimediale fondato dalla designer di gioielli di fama internazionale Marina Corazziari, nel cuore di Bari, predisposto per eventi culturali di prestigio di vario genere e alle eccellenze del Made in Italy.

Il romanzo della Cea, edito da Cristina del Torchio, scrittrice ed editore della prestigiosa Rupe Mutevole edizioni, narra una storia emotivamente avvincente ambientata in una Puglia raccontata in maniera originale e fortemente evocativa, ispirata alla vita di Rachmaninov, e incentrata sull’autenticità dell’Arte, e su valori che oggi stanno scomparendo.



Il giornalista e scrittore Antonio V. Gelormini dialogherà con l’autrice sui contenuti del libro.



Ospiti speciali saranno l’attore Vincenzo Strippoli, che leggerà alcuni passi tratti dal testo, che verranno poi commentati insieme, e in collegamento Skype lo psicologo Paolo Crepet, con cui si approfondiranno tematiche ad introspezione psicologica relative al romanzo, tra cui quella dei limiti imposti nella nostra società dal pregiudizio e dallo stereotipo.



Per ovvie ragioni, i posti saranno limitati si prega, pertanto, di prenotarsi alla mail spazioartdor@icloud.com

L'incontro sarà ripreso in diretta sul profilo facebook di Marina Corazziari, Presidente dello Spazio Art D'Or, e poi condiviso sulla Pagina Ufficiale dell’Associazione.





Armonie Riverse edito da Cristina del Torchio



Venerdì 18 Dicembre - Ore 17:30, presso Spazio ART d’OR - via Melo 188, Bari.

mail spazioartdor@icloud.com

Gallery