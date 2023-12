Presentazione del libro "Amore amaro" da Interno 12

Interno 12 ospita Piero Meli e il gruppo #WeAreInBari per la presentazione reading della raccolta di racconti Amore Amaro, edito dalla SECOP Edizioni.



Undici racconti più una ghost track: vissuti all’ombra quieta degli ulivi pugliesi o della freneticità ipercinetica milanese. Un approccio narrativo bukowskiano che esalta il pathòs, pur con un velo di nostalgia cui fa da contraltare una buona dose di ironia, espressa massimamente negli aforismi autoprodotti che anticipano i racconti. Spiega questa sua distintiva unicità, la scrittrice Mariella Medea Sivo nella prefazione: «Voi non sapete cos’è l’amore, ve lo dico io cos’è”, scriveva Raymond Carver in una poesia dedicata a Bukowski. Sembra dirci la stessa cosa Piero Meli attraverso i racconti di questo libro, storie diverse tra loro, di perdite dolorose, di dubbi altalenanti, di errori incalcolabili, di momenti di irrefrenabile gioia, di leggerezza ad elevato peso specifico. Racconti che urlano la voglia di credere nell’amore sempre, a qualunque costo, e che descrivono la magia di un bacio, di una goccia di pioggia sui vetri, di un piatto di spaghetti all’assassina. La fragile bellezza dei sogni che si distinguono per delicatezza di concezione e di fattura si intravede in filigrana tra le pagine di questo piccolo scrigno di parole, esordio da solista dell’Autore».



L'evento rientra nelle iniziative proposte dal bando Un negozio non è solo un negozio del Comune di Bari