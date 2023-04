Presentazione del libro "Chiedi chi erano i Thunders"

L'autore dialogherà con Saverio Fragassi, giornalista-scrittore e con l'editore Stefano Ruocco, sul suo ultimo libro.

Questo libro vuole essere un bilancio della vita dell'autore, che partendo dall'infanzia, ripercorre con racconti e storie la vita vissuta nel paese d'origine, evidenziandone sfumature e risaltando usi e costumi oramai dimenticati. con dovizia dl particolari e un linguaggio, non scevro da frasi e modi dl dire dialettali, l'autore tl conduce in uno stile dl vita, tipico dl un piccolo paese dl provincia, in un arco temporale fra gli anni '70 e '80.



Il libro si conclude con due racconti, che vogliono essere degli omaggi: il primo, una fiaba, antesignana delle immigrazioni dei giorni nostri; il secondo, un giallo inedito, proprio a rimarcare l'indole attuale dell'autore a raccontare fatti dl natura misteriosa.