Presentazione del libro di poesie in lingua barese "Cicì Cocò" di Filippo Favia

Sabato 23 Aprile, alle ore 19, presso il Vittoria Parc Hotel di Palese (BA), verrà presentato al pubblico il libro “CICÌ COCÒ”, raccolta di poesie in lingua barese di Filippo Favia. Alla serata, oltre l’autore del libro, interverranno: Felice Giovine, Presidente della Accademia della Lingua Barese, Gigi De Santis, di Don Dialetto Bari, Nicola De Matteo, Presidente dell’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Particolarità del libro, il quarto per Filippo Favia, è quella che si potrà anche ascoltare in qualunque momento lo si desideri, mediante un ingegnoso sistema, escogitato dall'autore, senza l'utilizzo di CD o DVD esterni. Cicì Cocò (e Filippo Favia) si pone come obiettivo anche quello di estrinsecare dall’oblio lemmi dialettali baresi desueti, con lo scopo di valorizzare sempre di più la vera, schietta e genuina baresità.