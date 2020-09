Presentazione del libro il Cratere Dostoevskij

Lekton presenta 'Il cratere Dostoevskij'. Quando l’amore per la Letteratura incontra la valorizzazione del territorio, BARI - Lekton Edizioni casa editrice indipendente di Catania, in collaborazione con l'APS Genitori Marconi e Libreria 101 di Bari, presenta la nuova uscita di narrativa “Il cratere Dostoevskij” di Raffaele Montesano. L’appuntamento si terrà domenica 6 settembre alle ore 18.00, presso il cortile della Scuola D'Infanzia Primaria Statale Plesso Marconi in via del Faro 6.



L’autore, di origini lucane, con il suo "Il cratere Dostoevskij" dedica una vera e propria ode all’amore per la Letteratura, intonata attraverso una ritmica sapientemente calcolata a scandire i racconti che Montesano ha inanellato in questa raccolta, racconti che mettono la corporeità al centro della scena, una corporeità che denuncia con «vibrazione e disperazione» le metamorfosi a cui l’esistenza umana spesso va incontro. L’amore per la letteratura e per i libri si esprime anche attraverso i racconti dedicati alle biblioteche, luoghi incantati, creature animate e baluardo di vita che, sole, possono dare senso a quell’accumulazione di informazioni che chiamiamo conoscenza.



La raccolta di racconti di Montesano inaugura, per Lekton Edizioni, la collana di narrativa Rapsodie Frattali dedicata alla forma-racconto, forma che meglio si presta a delineare la nostra quotidianità, quel dedalo intricato costellato di volti, necessità e desideri che ci si trova spesso a percorrere a perdifiato sprovvisti del filo di Arianna e del tutto ignari del Minotauro. In tal senso, la collana è una sfida al labirinto, una via di fuga tramite il volo pindarico della creatività; è la trasmissione di porzioni di realtà che possano delineare nuovi possibili percorsi da esplorare.

L’evento è co-organizzato con l'APS Genitori Marconi, associazione che da anni lavora per riqualificare e valorizzare il territorio attraverso eventi culturali. Ulteriore partner dell’evento sarà la Libreria 101, realtà indipendente barese.