Presentazione del libro La chemmèdie - sande spirde: u paravìse perdute (la sciònde e che...la lèngue)

L’amara consapevolezza che la “propria terra” sia cambiata in peggio…

È quanto ha spinto Filippo Favia a scrivere il libro in lingua barese “La Chemmèdie – Sande Spirde: u Paravìse perdute” (La Commedia – Santo Spirito: il Paradiso perduto) nel quale l’autore descrive un’immaginaria passeggiata, compiuta alla fine degli anni “60, tra le strade del borgo marinaro a nord di Bari che lo ha visto nascere: Santo Spirito.

Nel libro, realizzato in rime e terzine, l’autore ha il piacere di mostrare la sua terra, prima che la stessa cambiasse, ad un ospite d’eccezione, il Sommo Poeta Dante Alighieri, con il quale intreccia un dialogo che si sviluppa tra la sua lingua barese ed il “volgare” del Poeta fiorentino.

Filippo, da “estemporaneo Virgilio”, discorre man mano con il Poeta circa usi, tradizioni, nomi, ma soprattutto soprannomi di circa 400 personaggi locali.



Per impreziosire il libro, ci sono alcuni codici QR, stampati sullo stesso, che consentono a chi dovesse leggerlo, di poter anche ascoltare la voce dell’autore che declama i versi in lingua barese.