Presentazione del libro "Quello strano colpo del Romeo"

L'autore, Francesco Serafino, dialogherà con gli intervenuti, coadiuvato da Gianluca Rossiello, sull'ultimo episodio delle Storie del Maresciallo Prisciandaro. Questa volta, il sottufficiale è chiamato dal suo collega Silletti, comandante della Stazione dell'Arma in un paese vicino al capoluogo, dove ignoti hanno tentato il colpo del secolo: il furto sacrilego della statua della santa protettrice della città. Furto andato a vuoto, ma comunque in parte a buon fine_ ex voto e reliquiario d'argento risultano spariti. Il mistero si complica, con la scoperta di un omicidio, il primo di una lunga scia di sangue, di cui è costellata la storia, che si sposta in un altro paese lucano a cinquanta chilometri dal primo.