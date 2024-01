Presentazione del libro "Sono io Elisa Claps" al nuovo teatro Duse di Bari

Il 23 gennaio 2024, alle ore 17:00, presso il Nuovo Teatro Duse di Bari (Via Carulli 80), si terrà la presentazione del libro “Sono io Elisa Claps. Nei diari inediti, sogni e speranze di una vita interrotta” (Edigrafema Edizioni, 2023) della giornalista Mariagrazia Zaccagnino. Il libro ripercorre la vicenda Claps, arricchita dai diari inediti di Elisa e dalle testimonianze di mamma Filomena. Un lavoro, dunque, che restituisce voce alla giovane Elisa, la quale esprimeva, attraverso i suoi scritti, tutte le passioni di una giovane adolescente: l’amore e le preoccupazioni per la scuola, l’amicizia, il senso di giustizia e il profondo dolore per la morte di Falcone e Borsellino, i desideri e le paure. Con l’autrice dialogheranno Anna Santoliquido (Movimento Internazionale “Donne e Poesia”) e Mariella Soldo (Taccuino Nomade). Sarà previsto un intervento dell’insegnante Annalisa de Gennaro. Le letture dal testo sono a cura della teatrante Barbara De Palma e di Antonella Armenise, Mariagrazia De Ceglia e Kejsi Hoxhaj, alunne dell’I.C. Scardigno-Savio di Molfetta. Ingresso libero.