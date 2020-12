Giulia Falcini in diretta su Facebook presenta il suo ultimo libro ''Il Nüshu. La scrittura che diede voce alle donne''

Giulia Falcini presenta domani alle 18.00, in live sulla pagina Facebook della CSA Editrice, il suo ultimo libro Il Nüshu. La scrittura che diede voce alle donne.

La scrittrice dialogherà con la giornalista Stefania Di Mitrio.

L'appuntamento è compreso nel ciclo di incontri mensili con gli autori della CSA Editrice.

Il libro si sofferma sull'interessante fenomeno culturale e linguistico del Nüshu, l’unica lingua al mondo creata e utilizzata esclusivamente da donne, nato in un tempo lontano nel villaggio del Puwei, nella provincia dello Hunan (Cina). La grande disparità tra il sesso maschile e quello femminile, unita all’immensa saggezza delle donne, furono il motore della nascita del Nüshu, un codice fatto di caratteri romboidali, dalla forma longilinea ed elegante, ai quali gli uomini non prestavano attenzione.

L’AUTRICE

Giulia Falcini si è laureata in Traduzione Specializzata presso l'Università di Bologna e successivamente ha conseguito un master di II livello in Didattica della lingua cinese presso l'Università L'Orientale di Napoli. Attualmente lavora come interprete e traduttrice, professione alla quale affianca l'attività di mediatrice linguistico-culturale in ambito scolastico, sanitario e sociale. Giulia studia il Nüshu da molto tempo e il fatto di essere entrata in grande confidenza con la comunità dei villaggi, culla di questo fenomeno culturale e linguistico, le ha permesso di conoscerlo in maniera approfondita.