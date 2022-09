Nel Museo Nazionale Archeologico di Altamura la presentazione di 'Percorsi di educazione alla comunicazione emozionale'

Prezzo non disponibile

L’alfabetizzazione emotiva come educazione ai valori che contano, e, insieme, strategia di gestione delle emozioni in chiave pedagogica.

Riparte da una nuova visione del modello educativo-scolastico, e in particolare dalla metodologia Laboticon “educazione alla comunicazione emozionale nelle scuole”, ideata dalla pedagogista Immacolata Barile, il ciclo di aperture straordinarie del Museo Nazionale Archeologico di Altamura, rivolto in particolare a scolaresche, docenti e famiglie.

Venerdì 16 settembre a partire dalle 18.30 nel cortile esterno del Museo sarà presentato il volume “Percorsi di educazione alla comunicazione emozionale- Star bene in famiglia e a scuola” a cura della dott.ssa Barile; dialogheranno con l’autrice, Dora Francesca Ronzino, avvocato, e Tonia Remi, pedagogista che da anni condividono e divulgano in vari contesti organizzativi l'educazione alla bellezza attraverso proposte educative e formative.

La bellezza, come punto fermo e comfort zone, occuperà la parte centrale della tela che durante la serata tesseranno i relatori. «Ciò che riteniamo bello scaturisce dalla somma di più fattori, in primis le nostre esperienze, il contesto culturale e familiare, il nostro stato d’animo, la qualità delle nostre emozioni e tanto altro- spiega la direttrice del Museo, la dott.ssa Elena Silvana Saponaro- Quando “pratichiamo” l’esperienza della bellezza, in ognuno di noi fiorisce il senso di piacere, appagamento, serenità, entusiasmo, gioia, consapevolezza. La bellezza è sempre qualcosa che arricchisce e ne parliamo nel Museo Nazionale Archeologico di Altamura dove la storia, la cultura e la bellezza sono di casa».