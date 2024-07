Presentazione el libro "Le sciagurate regine di Napoli"

Le sciagurate Regine di Napoli di Bianca Tragni. Una provocazione femminista, per non cadere nella trappola del buonismo femminista. Non è vero che le donne, solo in quanto donne, sono tutte belle, brave, buone intelligenti, virtuose. Basta pescare nella storia e si trovano delle anime nere che, specie se sono state ai vertici del potere, hanno fatto peggio degli uomini. In questo libro si narrano quattro Regine di Napoli, la città più splendida del Mediterraneo, che in certe epoche ha avuto le peggiori sovrane possibili.

Di queste personalità torbide e controverse si raccontano qui storie incredibili ancor oggi.

Con tutto il fascino ambiguo che possono avere simili donne……….al rovescio.

