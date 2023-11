"The Walking DAD. Una storia di ordinaria genitorialità", Giovanni Abbaticchio presenta il suo libro a Bari

Prezzo non disponibile

«Essere genitori significa vivere perennemente sulle montagne russe dei propri sentimenti». Parola di Giovanni Abbaticchio, che sabato 4 novembre alle 18 al Museo Civico di Bari (strada Sagges, 13) presenterà il suo “The Walking DAD. Una storia di ordinaria genitorialità” (Ultra Edizioni, collana Bar Papà), libro nato dall’esperienza del suo blog “The Walking DAD Story”, nel quale dal 2016 racconta in declinazione social cosa significhi essere padre.

L’autore, accompagnato sul palco dalla giornalista Annamaria Minunno, racconterà la sua vita a colori, i pensieri e le emozioni di un padre in cammino verso il suo mestiere di genitore e sempre alla ricerca della genitorialità responsabile, «quella – spiega Abbaticchio – legata all’autenticità dei rapporti e dei valori, in cui le parole hanno un peso, gli errori si ammettono e non si smette mai di confrontarsi, di dare voce al cuore, anche se talvolta si devono nascondere le preoccupazioni, che sono inevitabili».

All’autore il mestiere del babbo (è così che preferisce farsi chiamare dai suoi figli) piace molto. Lo fa sentire libero, autentico, sereno. Il percorso è fatto di salite e di discese, di gioie e di lacrime, di momenti da ricordare e da dimenticare, fra nascite, perdite, crescite e traguardi da raggiungere, ma si va avanti senza mai voltarsi indietro. «Bisogna accogliere – afferma - i sentimenti e viverli a pieno, senza pensare al domani. O forse solo un po’». L’ingresso all’evento è gratuito, fino a esaurimento posti.