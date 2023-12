Presentazione libro "Architettura in Abbandono in Puglia" di Lorenzo Pietropaolo al Politecnico di Bari

Il libro "Architettura Moderna in Abbandono" a cura dello storico dell'architettura e architetto Lorenzo Pietropaolo offre riflessioni stimolanti per il riconoscimento dell'architettura in abbandono in Puglia e la sua risignificazione. Il caso della Puglia è inserito nel contesto di alcune prospettive internazionali. Include contributi di Britta Peters, Lorenzo Pietropaolo, Ana TostõesAna Tostões Interviste a Giovanni Carbonara e Paolo Portoghesi Questo libro esplora il tema dell’architettura moderna in abbandono, a partire dal caso di studio della Puglia in dialogo con il contesto nazionale e internazionale. Nella sua ricca diversità di manufatti e tipologie, il contesto pugliese include edifici di alcuni tra i protagonisti dell’architettura italiana del Novecento, tra cui Paolo Marconi, Plinio Marconi, Sergio Musmeci, Pier Luigi Nervi e Paolo Portoghesi. Discutono con l'autore del volume il Prof. Consoli, il Prof. Fraddosio, e il Prof. Moccia del Politecnico di Bari. Aula Magna, Politecnico di Bari, 20 dicembre 2023 ore 16