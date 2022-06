Alla Biblioteca De Gemmis la presentazione del libro "La bella e il campione, le fiamme e il sepolcro imbiancato" di Massimiliano Ancona

L’Europa che cambia, le ultime “grandi guerre”, popoli in movimento e colpi di Stato. Miti dello sport, della musica e dello spettacolo lasciano gli ultimi segni indelebili del loro percorso. Il 1991 è stato un anno indimenticabile nella storia dell’umanità. Massimiliano Ancona (giornalista della Gazzetta dello Sport), lo ripercorre con il piglio dello storico, ma con uno stile sempre fresco e alleggerito da una struttura in paragrafi che consente di leggere gli eventi secondo l’ordine e l’argomento che si predilige. Così nasce “La bella e il campione. Le fiamme e il sepolcro imbiancato. Quel terribile 1991”, edizioni Wip, terza fatica letteraria di Ancona dopo “La Bari dei baresi e altre storie” (dicembre 2019) e “Biancorossonero: il derby dell’Apulia” (novembre 2020). E proprio l’attenzione per gli eventi riguardanti la Puglia e Bari rappresentano alcuni tra i tratti più interessanti del libro, nonché lo spunto per il titolo. Dal rogo del Teatro Petruzzelli (“le fiamme”) con la conseguente vicenda giudiziaria che causò la chiusura del Politeama per 18 anni, allo sbarco in massa nel capoluogo pugliese degli albanesi (il “sepolcro imbiancato”) a bordo della motonave Vlora, dal debutto sul grande schermo di Monica Bellucci (“la bella”, protagonista de “La riffa”, pellicola ambientata proprio nel capoluogo pugliese) fino agli eventi calcistici: la retrocessione del Bari più “costoso” dell’era Matarrese, avvenuta nonostante l’acquisto più oneroso dell’epopea biancorossa, l’inglese David Platt (il “campione”). Quindi, la storica finale di Coppa dei Campioni disputata allo stadio San Nicola, tra i francesi dell’Olympique Marsiglia e gli slavi della Stella Rossa Belgrado. Un incontro che riassume l’intero spirito dell’opera: tensioni, ma anche fratellanza, clamorose cadute e poderose resurrezioni. Tutto questo è stato il 1991: riviverlo ai giorni nostri lascerà nel lettore un’incredibile sensazione di attualità. L’opera sarà presentata per la prima volta a Bari martedì 28 giugno alla Biblioteca De Gemmis, nel suggestivo complesso di Santa Teresa dei Maschi, nella Città Vecchia. Dialogherà con l’autore, il giornalista Pino Ricco, autore della prefazione. Una serata aperta al pubblico, ad ingresso libero, per ripercorrere avvenimenti che videro proprio il capoluogo pugliese al centro dei principali eventi narrati. L’incendio del Teatro Petruzzelli, lo sbarco degli albanesi e l’ultima finale della Coppa dei Campioni nella formula tradizionale disputata allo stadio San Nicola rimarranno pietre miliari della storia barese.