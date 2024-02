A Castellana Grotte la presentazione del libro "Da domani inizio"

Si intitola “Da domani inizio!” ed ha l’obiettivo di puntare l’attenzione sull’importanza di praticare sport e restare in movimento. Si tratta del libro nato da un’idea di Annalisa D’Aprile, titolare e coach del centro sportivo Essenza – Ballo e Fitness, scritto a quattro mani con Daniela Centrone, curatrice editoriale del progetto, che sarà presentato sabato 17 febbraio 2024 alle ore 17.30 nella sede della pasticceria Chantilly di Castellana Grotte (Ba) e parte del cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione ONLUS “Saverio De Bellis”, una della più antiche realtà di assistenza ai minori del sud est barese.

La presentazione di sabato 17 febbraio è ad ingresso libero. Ad introdurre l’appuntamento sarà Maria Serena Ivone. Mentre le copie del libro sono disponibili nella sede di Essenza – Ballo e Fitness è in via San Benedetto n. 6 a Castellana Grotte (Ba). Info via Whatsapp al numero 328.1460209.

Essenza e “Da domani inizio!” saranno anche partner dello spettacolo “La casa di famiglia” del Gruppo Teatrale Amici Nostri, in scena il 22 e 23 febbraio 2024 al Teatro Norba di Conversavo (Ba).