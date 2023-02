A Bari la presentazione di “Fatti albero”, l’ultimo libro di Alfredo De Giovanni

Rileggere l’albero sotto ogni punto di vista, partendo da un fatto realmente accaduto e dalla mobilitazione di un intero paese per salvare un albero di pino secolare dall’abbattimento prematuro. “Fatti albero”, l’ultimo libro di Alfredo De Giovanni geologo musicista e scrittore, è un libro sorprendente, di stimolo alla ricerca per quanti decideranno di leggerlo.

È la storia di un ragazzo e dell’albero con cui è cresciuto, l’unico orizzonte verde che faceva capolino dalla sua stanza nel mezzo di una desolazione di ferro e cemento. È una storia di rispetto, di profonda simbiosi con la natura, di lacrime e sogni, di riscoperta del mito e di lotte per diventare grandi, di voli senza tempo in quel luogo misterioso che è il cuore degli alberi.

Un libro per tutti, che sarà presentato domani giovedì 2 febbraio 2023, nella Libreria Liberrima di Bari a partire dalle 19.00.

L’incontro sarà animato dalle letture a cura di Marinella Anaclerio ed eseguite da Marco Curci, Edoardo Epifani e Giuseppe Pellegrino, studenti della Scuola di Teatro Compagnia del Sole . Interverrà l’assessora alla cultura del Comune di Bari, Ines Pierucci.

L’albero, pianta parola punto di riferimento, straordinario essere vivente per la vita della Terra, viene trattato in diversi ambiti: in educazione civica, in letteratura, in scienze, in geografia, in storia, in arte, in musica, in religione e in tecnologia. Il libro permette ai lettori, di ogni età, di esplorare le connessioni esistenti tra gli alberi e le principali materie di studio della scuola secondaria. “Fatti albero” è un libro per ragazzi e ragazze che vogliono crescere con consapevolezza, e per adulti che cercano strade sostenibili in un Pianeta il cui clima sta mutando rapidamente.

Alfredo De Giovanni si occupa da oltre vent’anni della progettazione geologica e ambientale dei grandi interventi di Acquedotto Pugliese. Cura articoli su riviste scientifiche e collabora con il Politecnico di Bari – DICAR per ricerche multidisciplinari su Castel del Monte. È autore di testi per racconti, canzoni e libri fotografici, scrive romanzi sul territorio, i miti e la storia del Sud Italia, come “Otto. L’abisso di Castel del Monte” e “Carafa. Il sigillo del Cristo Velato” entrambi pubblicati da Gelsorosso. Come autore di musica e testi firma l’album musicale “Anima del Tempo” per l’etichetta Digressione Music nel 2022, anche interpretato da Floriana Ferrante.