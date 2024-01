Gea for Family presenta “Dell’Amore e di altre storie”, l’ultimo libro di Giancarlo Visitilli

Le relazioni tra le persone sono complesse e non ci sono manuali con soluzioni facili, magari a portata di clic. Una convinzione maturata in tanti anni di lavoro dagli operatori della cooperativa Gea, che hanno deciso di condividere le loro competenze con la cittadinanza, attraverso una serie di incontri gratuiti e aperti a tutti, dedicati alla genitorialità moderna.

Si comincia lunedì 15 gennaio alle 17, nella sede del centro per famiglie “Gea for Family” a Bari, in via Livatino 94 nel business center di Carbonara, con la presentazione dell'ultimo libro del giornalista e scrittore, Giancarlo Visitilli, dal titolo “ Dell'Amore e di altre storie”, edito da Caissa Italia Editore. Con lui dialogheranno Grazia Vulpis, presidente della cooperativa Gea, e Saverio Abruzzese, psicologo e psicoterapeuta.

Al centro del dibattito e dell'intero ciclo di incontri, la crescita dei figli e il rapporto, spesso conflittuale, con i genitori. Spiega Grazia Vulpis, presidente della cooperativa Gea che, fra le altre cose, gestisce diversi progetti, anche pubblici per conto del Comune di Bari, dedica alla genitorialità e all'inclusione in genere. “Le relazioni fra le persone sono complesse – dice Vulpis -, e quelle tra genitori e figli ancora di più. Con questo assunto abbiamo deciso di mettere a disposizione una risorsa di tutte le nostre competenze e le nostre esperienze aprendo le porte della nostra sede. Invitando a discutere, senza pregiudizi e preconcetti, genitori ed esperti del settore. Operatori sociali, educatori e psicologi che possono dare un contributo, non certe soluzioni magiche, alle donne e agli uomini che hanno preso consapevolezza della difficoltà del loro ruolo genitoriale”.