La presentazione del libro "Franco Cassano, a passeggio sui confini" nell’Aula Magna dell’Università di Bari

“Franco Cassano, a passeggio sui confini” è il titolo del libro pubblicato da Edizioni Radici Future nella collana “I Formiconi”, e dedicato al sociologo scomparso due anni fa. Un racconto biografico, ricco di rimandi alle opere che hanno ridisegnato il Sud per conoscere meglio l’Italia, l’Europa, il mondo. La presentazione in anteprima nell’Università di Bari.

Si intitola “Franco Cassano, a passeggio sui confini” il libro che il sociologo Franco Chiarello ha scritto per ricordare la figura di Franco Cassano, professore ordinario di sociologia, autore de ll pensiero meridiano con cui ha posto le basi di quello che possiamo riconoscere come nuovo meridionalismo. Le passeggiate di cui si parla in questa biografia intellettuale - passeggiate che comprendono la sosta, la lentezza e la meditazione - partono dal confine a lui più vicino, il lungomare di Bari, una delle pareti della città, per poi arrivare a confini che uniscono il mare e la terra, quelli geografici.

Confini che gli sono serviti per decifrare la modernità, per avere un diverso punto di vista sulle traiettorie che la attraversano. I margini geografici di cui parlava erano il Mediterraneo, il Sud, Bari. Questi insieme con i confini sociali, quelli segnati dall’Altro. “Franco Cassano, a passeggio sui confini” è una biografia che racconta molto di un uomo che ha insegnato ai meridionali a credere in quello che sono e, soprattutto, in quello che possono diventare. Questo libro prova a rievocare la straordinaria vicenda intellettuale di un uomo saldamente radicato a Bari e nel Sud, ma che da questa postazione liminare è stato capace di decodificare la “logica profonda del regime d’Occidente” la parabola al tempo stesso emancipatoria e regressiva della modernità occidentale.

Il libro sarà presentato IN ANTEPRIMA giovedì 23 febbraio 2023 alle 10.30 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Dopo i saluti dell’assessora alla cultura del Comune di Bari Ines Pierucci, interverranno l’autore e sociologo Franco Chiarello, Oscar Iarussi direttore della Gazzetta del Mezzogiorno e co-direttore insieme con Pasquale Martino della collana I Formiconi, Luciana De Fazio Cassano docente all’Università di Bari e moglie del prof. Cassano, Giuseppe Cascione docente di filosofia politica all’Università degli Studi di Bari e coordinatore di interclasse del Dipartimento di Scienze Politiche e Leonardo Palmisano sociologo e presidente di Radici Future Produzioni.