Presentazione del libro 'L’alfabeto dell’imprenditore'

Venerdì 19.02.2021 alle ore 18,30 presso la Sala Verde del Comune di Corato, con diffusione online in diretta tramite la piattaforma Facebook di Radio Doppio Zero, si terrà la presentazione della seconda edizione del libro di Francesco Leone dal titolo L’alfabeto dell’imprenditore - Il tuo Business oltre il Covid-19.

L’evento si aprirà con i saluti del Sindaco di Corato, Prof. Corrado De Benedittis e della Ins. Raffaella Leone, P.R. della SECOP edizioni.

Il dibattito sarà coordinato dal Dott. Vincenzo Rutigliano, giornalista de Il Sole24 ore, e vedrà la partecipazione, oltre all’autore del libro Francesco Leone, dei seguenti relatori:

- Prof. Antonio Troisi, Professore di Scienza delle Finanze nelle Università di Bari e Foggia;

- Dott. Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia;

- Dott. Antonio Soldani, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani;

- Dott. Vito Cannillo, Amministratore di Forza Vitale srl e Prima Srl;

- Ing. Antonio Di Corato, Socio Amministratore della Società Agricola Puglia Nostra s.s.

L’alfabeto dell’imprenditore nasce dall’idea di Francesco Leone, dottore commercialista, di diffondere conoscenza imprenditoriale, manageriale, economica e finanziaria tra gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori, gli startupper e, in generale, tra chiunque sia interessato a conoscere ed approfondire le tematiche che ruotano intorno al mondo dell’impresa.

Per ognuna delle ventisei lettere dell’alfabeto sono esposti due concetti, individuati su scelta e selezione di Francesco Leone, che espongono in maniera chiara, semplice ed efficace un totale di cinquantadue temi ed argomenti utili e necessari all’imprenditore attuale per gestire al meglio la propria azienda e guardare anche al business oltre questo periodo di pandemia, così penalizzante e difficile per il mondo del business.

E’ l’occasione per assistere, pur con le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, ad un dibattito che sarà sicuramente foriero di spunti, notizie, informazioni e visioni per orientare al meglio la propria azienda e il proprio modo di fare business.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale FOS di Corato, in collaborazione con la casa editrice SECOP edizioni, e con il Patrocinio del Comune di Corato.



Info: 0808727960