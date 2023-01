Presentazione libro "L'ultimo abbraccio" di Gian Ettore Gassani

L’ULTIMO ABBRACCIO vuole essere un messaggio di speranza per chi sta indietro, per chi ha perso tutto, per chi è caduto senza averne colpa, per chi pensa che raggiungere i propri sogni sia soltanto una questione di fortuna. La storia si consuma in Ucraina, ma con l’attuale guerra non c’entra niente. Il libro finisce nel 2007. Ma è una testimonianza fedele e spietata di un territorio e di un popolo fiero alle prese da sempre con grandi sfide da affrontare. Questo è un libro nel quale ciascuno di noi può rispecchiarsi perché narra di vicende universali che non hanno luogo né tempo. Chiunque di noi, almeno una volta, è stato messo spalle al muro dalla vita, e ha dovuto fare i conti con la propria solitudine.





Dimitri Wozniak a cinquantotto anni è un uomo solo che vive giornate troppo lunghe a Pozen, una cittadina dal nome immaginario sulle sponde del Dnipro. Il 22 dicembre 1987 riceve una lettera dall’amata sorella Maria, che vive a Vladivostok e che non vede da trent’anni. All’interno della busta trova una piccola foto in bianco e nero che li ritrae insieme, adolescente lui e bambina lei, sorridenti. È l’unica immagine della sua vita “prima”, della sua vita felice. Tutto il resto è andato perduto. È qui che inizia l’epifania di Dimitri: una rassegna di ricordi che parte nel lontano 1940, anno della scomparsa dei genitori e della segregazione nell’internat, l’orfanotrofio, con la sorellina, per arrivare fino al tempo presente. Quel luogo tornerà prepotentemente nel suo quotidiano, insieme a una quercia magica capace di unire i destini dell’adulto Dimitri e di cinque orfanelli incontrati sulla lunga e tortuosa strada che è la vita.





Gian Ettore Gassani è un avvocato cassazionista con studi a Milano e Roma, presidente nazionale dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, esperto di Diritto delle relazioni familiari, Diritto internazionale della famiglia e Diritto penale della famiglia. È autore di testi tecnici e dei saggi Dietro un uomo, I Perplessi Sposi, Vi dichiaro divorziati, C’eravamo tanto armati e La guerra dei Rossi. È opinionista televisivo e delle maggiori testate nazionali.