Presentazione del libro di Antonio Consiglio sulla psicologia della mobilità

Venerdì 17 marzo al Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV di Bari alle 11 sarà presentato il libro “Cambiare mobilità cambiare mentalità. Psicologia applicata alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale” dello psicologo e psicoterapeuta Antonio Consiglio, esperto di Mobility Management.

Questo incontro promosso dall’associazione Amichi di Michele Visaggi vuole essere un ulteriore momento di confronto e comprensione sul tema importante della sicurezza stradale che vede, ancora una volta, collaborare l'associazione e il professionista, dopo vari progetti, come il progetto finanziato dalla Federazione le Strade di San Nicola "Il teatrino dell'Automobile", svolto negli asili di Bari.

Il lavoro editoriale di Consiglio, pubblicato da Fabbrica dei Segni il 13 gennaio scorso, ha l’ambizione di fornire uno strumento chiaro e maneggevole per realizzare progetti scientificamente fondati, efficaci e funzionali al cambiamento culturale e di abitudini. In un modo straordinariamente divulgativo e discorsivo, arricchito di numerosi esempi, l’autore illustra gli strumenti concettuali e metodologici necessari per raggiungere un tale ambizioso obiettivo, illustrando concetti di psicologia sociale, di antropologia, di comunicazione e delle psicoterapie più evolute, al fine di redigere una vera e propria guida alla progettazione di azioni efficaci su piccola e vasta scala.