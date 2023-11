Nella sede del Museo civico di Bari, mercoledì 8 novembre alle 18:30 si svolgerà la presentazione del romanzo “Protocollo Kreisau” di Nicola D’Alessandro per di Massaro Editore di Fano.

Si tratta di un Thriller fantastico e visionario tra storia, fantascienza e multiverso dove, nel rigoroso rispetto del dato storico, moderni personaggi di fantasia vivono ed interagiscono con personaggi storici e in luoghi storici reali, ricostruiti con



L’evento, sotto il Patrocinio dell’Assessorato alle Culture del Comune di Bari, vedrà la partecipazione dell’assessore Ines Pierucci - che aprirà la manifestazione con un indirizzo di saluto. A presentare l’evento sarà il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci. Il romanzo è disponibile a Bari presso le librerie Laterza di via Dante 49/53, Feltrinelli di via Melo 119, Mondadori Point di via Crisanzio 16, Quintiliano di via Arcidiacono Giovanni 9 a Poggiofranco, ovvero, sul sito della casa editrice all’indirizzo massaroeditore.it, nonché sulle piattaforme Google Play e Google Books (in sola versione digitale), Amazon ed IBS Feltrinelli (sia in versione cartacea che digitale).