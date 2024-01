Un panda sulla Luna libri e incontri d’autore nei luoghi della moda con Elisabetta Valentini

Elisabetta Valentini ha solo diciassette anni quando la sua esistenza cambia e da timida studentessa di Firenze diventa una modella di fama internazionale, sfilando sulle passerelle delle principali griffe della moda mondiale. Uscito nel 1988 nella collana “Mouse to mouse” curata da Pier Vittorio Tondelli, e da allora mai più ristampato, "Fotomodella" racconta in presa diretta la nascita del fenomeno delle top model, un momento storico per la moda e per la società, e allo stesso tempo ci restituisce l’energia creativa, l’esuberanza e la follia degli anni Ottanta al loro apice.

Per la prima volta la protagonista di questa storia pazzesca arriva in Puglia per presentare al pubblico il suo libro, con la prefazione di Antonella Lattanzi, in tre diverse location legate al mondo della moda. Un tour che parte mercoledì 17 gennaio alle 18.00 a Bari nella boutique NOI in via Calefati 24, giovedì 18 gennaio sempre alle 18 ad Altamura da ANTEPRIMA in piazza Zanardelli 11 e infine venerdì 19 gennaio a Trani, ospite della boutique di Alberto Corallo in corso Imbriani, 48. A dialogare con l'autrice per l'incontro di Bari saranno Patrizia Calefato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Bari, insieme alla giornalista di moda e costume Silvia Viterbo. Ad Altamura invece a conversare con Elisabetta Valentini saranno le sorelle Mavì e Anna Salvaggiulo e il giornalista Vito Marinelli. Mentre a Trani la conduzione sarà affidata ad Emilia Cosentino, docente di filosofia.

Elisabetta Valentini racconta una nuova vita fatta da voli aerei, servizi fotografici, feste esclusive, vip e celebrità, che osserva con stupore ma anche con un certo distacco: è un mondo che l’ha resa protagonista ma che forse non le appartiene. E mentre la sua carriera raggiunge livelli altissimi, in perenne movimento tra Parigi, New York e Tokyo, per la giovane indossatrice diventa ancora più difficile conciliare i propri impegni con la storia d’amore, travolgente ma complicata, che si trova a vivere come amante di uno dei più celebri attori italiani di sempre. E con uno sguardo fresco e sensibile, ci regala un romanzo di formazione dinamico e personalissimo, che è anche la fotografia di un’epoca irripetibile.

Top model negli anni Ottanta, oggi Elisabetta Valentini è giornalista, fotografa e film-maker. Espone in Italia e all’estero; gran parte delle sue opere sono dedicate alla riqualificazione delle periferie.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI – INFO 3311968984