A Molfetta la presentazione del progetto "Quartiere sport socialità e benessere'

La presentazione del Progetto “QUARTIERE SPORT SOCIALITÀ E BEN…ESSERE” si terrà sabato 1 aprile pv. presso la scuola Primaria Cozzoli in Via Berlinguer con inizio alle ore 9 con l’apertura del Villaggio sportivo, alle ore 10 cerimonia di alzabandiera e fino alle ore 13 ci saranno esibizioni e dimostrazioni sportive.

Presentatrice dell’evento sarà Marilena Farinola, con l’intervento del Vescovo S.E. Mons. Domenico Cornacchia, del sindaco di Molfetta dott. TOMMASO MINERVINI, del Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.a. dott. VITO COZZOLI, del Presidente nazionale dell’ACSI dott. ANTONINO VITI, del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Manzoni Poli” prof. GIUSEPPE MINERVINI, del Coordinatore di Sport e salute S.p.a. per la Puglia prof. FRANCESCO TOSCANO, e di altre autorità istituzionali, sportive e scolastiche.

In un clima di festa, saranno allestiti spazi sportivi dimostrativi di atletica leggera, di tiro con l’arco, tennistavolo, pallavolo, pallacanestro, scacchi, stand di vela, subacquea, ecc. Ci saranno anche esibizioni e spettacoli di capoeira, danza, ecc.

Capofila del Progetto è l’ASD DON TONINO BELLO MOLFETTA POLISPORTIVA APS CULTURALE, e partecipano in rete altre istituzioni e associazioni sportive, sociali, culturali, musicali affiliate all’ACSI.

Il progetto ha il patrocinio del Comune di Molfetta, ed è in massima parte finanziato dal Sport e Salute S.p.A. e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attuato in rete con altre associazioni sportive e culturali soprattutto affiliate ad ACSI.

Ci sarà la possibilità di fare sport, attività culturali, musicali, e di sostegno anche scolastico (doposcuola, corsi di inglese, corsi per coro ed alfabetizzazione musicale, incontri con nutrizionista, psicologa, ecc.) a ragazzi, giovani soprattutto studenti, donne e adulti di tutte le età, con particolare attenzione agli over 65, ed a tante altre persone che in stato di disagio ne hanno bisogno.

Il progetto si concluderà a marzo 2024.

Testimonial dell'evento sarà Stefano Maniscalco (Palermo, 15 maggio 1982) karateka italiano, campione del mondo per 2 edizioni Seniores, 5 volte campione d'Europa, 17 campione italiano, 3 volte medaglia d'oro dei giochi del mediterraneo, medaglia d'argento ai World Games, medaglia di bronzo ai Combat Games per quanto riguarda la WKF.[1]

Stefano ha posato per la copertina della rivista For Men Magazine, mensile della Cairo Editore.Ha partecipato nel Novembre 2015 alla trasmissione Monte Bianco - Sfida verticale, reality show di Rai 2. Ha partecipato alla trasmissione i Soliti ignoti, La Dea Bendata, alla Prova del cuoco e a Quelli che il Calcio. Ha girato 2 film come co-protagonista Karate Man con Claudio Fragasso nel 2020 The Specials con Daniele Malavolta nel 2021. Nel 2021 durante le Olimpiadi di Tokyo, è stato commentatore sportivo sulla disciplina karate durante la trasmissione Il circolo degli anelli su Rai2.

Tutti coloro che si sono iscritti sono invitati a partecipare alle varie attività del Villaggio.

Intanto continuano le iscrizioni gratuite nel mese di marzo, anche on line. Per iscrivere un adulto: https://www.acsibatmolfetta.it/sportdiquartiere/iscrizioneadulti.php

Per iscrivere un minore: https://www.acsibatmolfetta.it/sportdiquartiere/iscrizioneminori.php

Per la consegna delle iscrizioni in formato cartaceo e per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai sottostanti recapiti e presso la palestra della scuola media Giaquinto in via Giovanni XXIII il lunedì e mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 ed il martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 19.45.

Per ulteriori informazioni comunicare in whatsapp e info: 3298024266 - 334 5820200 – 328 7193098 – e-mail: dontoninobellomolfetta@gmail.com.